Moskova'da düzenlenen Libya toplantısında UMH ve Hafter güçleri birlikte oturmak zorunda kaldı

Türkiye ve Rusya, Libya 'da devam eden iç karışıklığı sona erdirmek ve ateşkesi sağlamak için Moskova 'da masaya oturdu. Oturma düzeninde, Türk ve Rus heyetinin ortasında Libya heyeti yer aldı. Ancak dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Libya'da iktidar mücadelesi veren Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve General Hafter'e bağlı güçler için masada tek bir yer ayrıldı. Birbiriyle çatışan iki grubun temsilcileri bir anlamda birlikte oturmaya mecbur bırakıldı. Bu hamle dünya kamuoyunda "Libya'da çözüme doğru" olarak yorumlandı.

Libya'da yıllardır devam eden savaş, kaos ve çatışmayı sona erdirmek için inisiyatif alan Türkiye ve Rusya bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da masaya oturdu. Haber ajanslarının servis ettiği fotoğraflarda ilginç bir detay dikkat çekti.

SARRAJ İLE HAFTER BİR ARAYA GELECEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla yürürlüğe giren ateşkes ikinci gününe girerken, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakanı Fayez el Sarraj ile ülkenin doğusunu kontrol atlında tutan General Hafter'in bugün Moskova'da bir araya geleceği açıklandı. Bu görüşmeden önce ise Türk ve Rus heyetleri bir yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.

TÜRK HEYETİ DE TOPLANTIDA HAZIR BULUNDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın yer aldığı Türk heyeti Rus mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Haber ajanslarının servis ettiği görüşmenin fotoğraflarında bir detay dikkat çekti.

LİBYA'DA ÇATIŞAN GRUPLAR İÇİN TEK PLAKA

Türk heyetinin ve Rus heyetinin önünde İngilizce olarak "Türkiye" ve "Rusya" ifadesinin yer aldığı plaka yerleştiren yetkililer iki ülkenin heyetlerinin arasına ise Libya yazan bir plaka yerleştirdi. Görüşmenin ilerleyen sürecinde Libya'da ayrılan Hafter ve Sarraj taraflarını "Libya" çatısı altında birleştirmeyi hedefleyen Türkiye ve Rusya'nın çabaları için 5 sandalye boş bırakıldı. Libya heyetinin oturacağı bölümde su, tercüme kulaklığı ve kağıt-kalem gibi detaylar hazır bulunduruldu.