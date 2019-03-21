Dünyanın temiz ve sağlıklı suya ulaşmasını sağlamak için çalışıyoruz!

Günlerce yağmur yağmayıp birden bire usul usul yağmurun yağdığını düşünün ya da tertemiz suyuna ayaklarınızı sokup kenarına oturduğunuz bir dereyi düşünün… "Su"! Varlığının hayatımıza ne kadar değer kattığını pek fark etmesek de, o yaşam kaynağımız.

Bize sanki hiç bitmeyecek gibi gelen su ile ilgili neler biliyoruz? Mesela; dünyanın dörtte üçünün suyla kaplı olmasına rağmen sadece % 2,5'inin tatlı su olduğunu biliyor musunuz? Aslında bu suların da sadece üçte ikisinin kullanılabilir olduğunu?

Dünyada 7,5 milyar insanla bir arada yaşıyoruz. Dünyada her 10 kişiden 3'ünün evinde güvenli içme ve kullanma suyu bulunmuyor. Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Unicef, Greenpeace, Dünya Ekonomik Forumu, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Yeryüzü Doktorları gibi pek çok örgüt ve kuruluş dünyadaki su hakkında açıklamalar yapıyor. Ve bizleri su kullanımımız, su ile ilgili sorumluluk almamız konusunda uyarıyor.

Dünya nüfusu hızla artıyor ve 2050 yılına gelindiğinde küresel su ihtiyacının bugünkü ihtiyacın yüzde 30'undan fazla olacağı belirtiliyor. Bugün yaklaşık 1,9 milyar insan su kıtlık bölgesinde yaşıyor ve 2050 yılına kadar kıtlık olan bölgelerde yaşayan insan sayısının yaklaşık 3 milyara çıkaracağı bekleniyor. Raporlarda dünyanın su kalitesine bakıldığında; atık suların yüzde 80'inden çoğunun arıtılamadığı ve yaklaşık 1,8 milyar insanın herhangi bir arıtma işleminden geçmemiş suyu içme suyu olarak tükettiği açıklanıyor.

BM Genel Kurulu 1993 yılında, temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması için farkındalık yaratmak için 22 Mart'ı Dünya Su Günü olarak ilan etti. Uzmanlara göre temiz suya ve içilebilir su kaynaklarına ulaşmak, susuzluk gelecekte dünyamızı bekleyen en büyük tehlikelerden biri. Günümüzde Türkiye dahil birçok ülkede musluktan akan suların içilebilirliği konusunda endişeler mevcut. Bu yüzden su arıtma büyük önem taşıyor.

A.O. Smith kurulduğu 1874 yılından bu yana tam 145 yıldır, dünyamızın devamlılığı için su konusunda sağlıklı, adil ve sürdürülebilir çözümler üretiyor. A.O. Smith için temiz ve sağlıklı suya ulaşmak varoluş hakkı. Bu nedenle de 11 ülke, 27 tesis ve 16.000'den fazla çalışanı ile dünyaya içme suyu üretiyor. Amacımız, dünyanın dört bir yanında temiz ve sağlıklı suyun içilmesi, kullanılması. Sorumluluğumuzun farkındayız; dünyanın geleceği, su varsa var!

Su teknolojileri alanındaki tecrübemiz ve ileri teknolojimiz ile suyunuzu korumak için size tam destek veriyoruz. Dilerseniz su arıtma cihazı , arıtmalı su sebili , su yumuşatma sistemleri ve teknolojileri hakkında bilgi alabilir ya da tüm soru ve istekleriniz için bizi arayabilirsiniz: 0850 222 02 67