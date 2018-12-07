Dünyanın Trend Konuları İTÜ Trendler Zirvesinde Konuşulacak

Bu yıl zirvede dünyaya her geçen gün biraz daha entegre olan ve hızla gelişen teknolojinin doğurduğu ihtiyaçlarla birlikte, organizasyonların daha etkin ve verimli olması amacıyla ortaya çıkan dijital dönüşümün bir parçası olan ''Dijital Meslekler'' konusunu ele alınacak.

Her sene birbirinden farklı konuları ele alarak üniversite öğrencilerinin, gelişen dünya ile birlikte çağa ayak uydurabilmelerine imkân sağlayan Trendler Zirvesi bu yıl 14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. İTÜ Yatırım Kulübü tarafından düzenlenen zirvede bu yıl dijital dönüşüm ve dijital meslekler konuları konuşulacak.

Bu yıl 1500 öğrencinin katılması planlanan zirvede, öğrenciler dijital dünyanın önemli isimleri ile bir araya gelerek kariyer hayatlarına yön verme imkânı bulacak. Teknoloji İletişimcisi Dr. Sertaç Doğanay, Egon Zehnder Global Telecom Practice Leader Burcu Bıçakçı, Anadolu Hayat Emeklilik Head of PMO Başak Cengiz, Deputy Manager Burak Ergüven, İnfina Yazılım Kurucu Ortağı Burak Aslanpay, İnfina Yazılım Ürün Yöneticileri Ömer Akif Dede ve Haluk Özek öğrenciler ile dijital dönüşümü konuşacak önemli isimlerin bir kısmı.

Trendler Zirvesi, alanında uzman konuşmacılar ve söyleşilerle dijitalleşen dünyada kariyer hayatına yön vermek isteyen öğrencilerin yol göstericisi olmayı hedefliyor.