Dünyanın Yeni Odağı: Çin!

Çinli turistlerin ise Türkiye

Son yıllarda dünyada yükselen trend olan Uzak Doğu turizmi, hızla, Batı turizminin yerini alıyor. Tarihi, kültürel mirası, özgünlüğü, eşsiz mimarisi ve bütçe dostu fiyatlarıyla öne çıkan Doğu'nun cazibe merkezi Çin tüm dünya turizminin yeni gözdesi haline geliyor.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Çin Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Karslı, dünya seyahat destinasyonunun Çin'e yöneldiğinin altını çizdi. Euromonitor International verilerine göre, dünya genelinde yapılan seyahat sayısı bu yıl 1,4 milyar yükselirken önümüzdeki 12 yıllık dönemde bu sayıda 1 milyarlık artış gerçekleşmesi beklendiği belirtiliyor. Londra Turizm Endüstrisi Konferansı'nda yayınlanan rapora göre, 2030 yılında Çin'in turizm gelirinin 2,6 trilyon dolara yükseleceği ve 86 milyon turistle en çok ziyaret edilen ülke sıralamasında Çin'in dünya çapında lider konumuna geleceği tahmin ediliyor.

Çin'deki ekonomik ve sosyal gelişmeler dikkate alınarak hesaplanan bu rakamlara göre, önümüzdeki on yıl içinde dünyanın en iyi turist destinasyonu listesinde zirveye yerleşeceği tahmin edildiğini belirten Karslı, "Çin, turizmdeki hedeflerine ulaşmak için başlattığı; "Bir Yol Bir Kuşak" (İpek Yolu) projesiyle dünyada ses getirmeye hazırlanıyor. Bu projeyle Çin; benzersiz gelenekleri, fantastik yemekleri, hem kültürel hem de doğal mirası ile 2030 yılında turizm merkezi olacağının sinyallerini şimdiden veriyor."dedi.

Ne Eyfel ne Pisa Kulesi; turizmde yeni trend Doğu'nun İnci Kulesi

Gezginlerin trendlerine, seyahat tutkunlarının olmazsa olmazlarına ve fotoğraf sevdalılarının koleksiyonlarına bir yenisinin daha eklendiğini vurgulayan Karslı, "Artık Yangtze Nehri kıyısındaki Şanghay'da, Doğu'nun İnci Kulesi'nin yanında fotoğrafı olmayanın dünya turu sayılmıyor. Gelecek yıllarda turistlerin en çok ziyaret ettiği kulenin Frans'daki Eyfel veya İtalya'daki Pisa Kulesi değil; Doğu'nun İncisi olarak ün yapmış, Orient Pearl Tower olması bekleniyor."dedi.

Hızla artan Çinli turizmi iştah kabartan büyük bir pasta!

Turizmde bir merkez haline gelmeyi hedefleyen Çin'in turist olarak yurdışına giden vatandaş sayısı da hızla artıyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Karslı,Çin nüfusunun sadeceyüzde 6'sının pasaport sahibi olduğu 2014 yılında bile, Çinli turistlerin yurtdışında toplam 500 milyar dolar harcama yaptığına dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl bu rakamların katlanarak arttığını da sözlerine ekleyen Karslı, "Çin'deki vatandaşların aylık gelirlerindeki süratli artışla paralel olarak, alım güçleri de bir hayli artabilir. Bu öngörüler ve veriler, Çinlilerin diğer ülke vatandaşlarına göre daha çok seyahat edeceğini gösteriyor. Bu, turizmde her ülkenin pay almak isteyeceği, iştah kabartan büyük bir pasta" dedi.

Çinli turistler Türkiye'ye akın ediyor: "En büyük dilimi alma potansiyelimiz var"

Çinli turistlerin ülkemizi ziyareti son 10 yıldır kademeli olarak arttı. 2018 yılının Çin'de Türkiye Turizm Yılı ilan edilmesi nedeniyle, ülkemize gelen Çinli turist sayısında geçtiğimiz yıla göre yüzde 98 oranında rekor bir artış yaşandı. Bu gelişmeleri dikkate aldığımızda, bu turizm pastasından alınacak dilimde, Çinli turistlerin yeni gözdesi olan Türkiye çok büyük potansiyele sahip"dedi.

Karslı, Çin turizminin Türkiye ekonomisindeki yadsınamaz etkisi üzerine yaptığı açıklamada, son yıllarda hızla gelişen Çin-Türkiye ticari ilişkilerinin ve 2018 yılının Çin'de Türkiye Turizm Yılı olmasının etkisine de dikkat çekti: "Ticaretin, Çin-Türkiye ilişkilerinin perçinlenmesindeki etkisi çok önemli. Ülke ekonomimiz, sadece direkt ticari ilişkilerle değil, aynı zamanda bu ilişkilerin turizm sektörümüze dolaylı katkısı ile de büyüyor. Gelişmeler, önümüzdeki yıllarda çok daha fazla Çinli'yi ülkemizde göreceğimize işaret ediyor. Biz de Türk Çin Kültür Derneği olarak, 2018 yılının Çin'de Türkiye Turizm Yılı olması nedeniyle daha çok faaliyet yürüterek ülkemizin turizm açısından Çin'de en iyi şekilde temsiline odaklanıyor ve ülkemizin gelişimine katkı sunmaktan büyük bir gurur duyuyoruz" dedi.