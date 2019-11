Dünyaya gelen bir canla yılda 5 bin ağaç hedefleniyor

'Yeni nesil daha yeşil bir dünyada büyüsün, her bebeğin bir dikili ağacı olsun' mottosuyla 'Her Cana Bir Fidan' kampanyası başlatan Medipol Çamlıca Hastanesi, dünyaya gelen her bebek için bir fidan dikecek. Başhekim Prof. Dr. Cihangir Akgün, bu sayede yılda 5 bin ağaca ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Medipol Çamlıca Hastanesi daha yeşil bir gelecek, çevre bilincine sahip nesiller için 'Her Cana Bir Fidan' projesini hayata geçirdiğini duyurdu. Hastanede doğan her bebek için bir fidan diken Medipol Çamlıca Hastanesi kampanya kapsamında çevreye yılda 5 bin ağaç kazandırmayı hedefliyor. Çölleşme, kuraklık, iklim değişikliğinin yol açtığı doğal afetler, su ve hava kirliliği gibi çevre sorunlarına karşı her bireyin sorumluluğu olduğunu hatırlatan Medipol Çamlıca Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cihangir Akgün, "Hastanemizde görevli doktorlarımız ve personelimizle birlikte soruna karşı ne yapabiliriz diye düşündük. Medipol Çamlıca Hastanesi'nde doğan her bebek için bir fidan dikersek bu şehri daha yeşil hale getirebiliriz. Çünkü kuşların kanat çırptığı bir gökyüzü altında yemyeşil bir şehirde yaşamak her çocuğun hakkı. Her Cana Bir Fidan kampanyası böyle hayata geçti" dedi.

"GELECEK NESİLLERE MİRAS BIRAKACAĞIZ"

"Her çocuğun bir dikili ağacı olacak" diyen Prof. Dr. Cihangir Akgün kampanyanın detayları için şu bilgileri paylaştı:

"Burada doğan bebekler için ağaç dikimi yapıyoruz. Kampanyayı sünnet olan ve hastanemizde tedavi gören her hastamız için genişletmeyi planladık. Bu şekilde hastalarımıza da moral vermeyi amaçlıyoruz. Fidanların dikimini de bayram havasında personelimizle el ele hep birlikte yapacağız. Bu şekilde ailelere verilen fidanların vakitsizlikten, doğum sonrası telaştan veya meşguliyetten israf olmasının da önüne geçeceğiz. İlk yıl planımız 5 bin fidan dikimi gerçekleştirmek. Dileğimiz bu kampanyanın Türkiye'de doğan tüm bebekler için yaygınlaştırılması. Çünkü biliyoruz ki, gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras bol oksijenli yemyeşil bir dünya."