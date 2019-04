Dünyaya 'Otizm'li Bakışı

Kaynak: İHA

Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Türkiye Jokey Kulübü'nün düzenlediği etkinlikte, farkındalık oluşturmak için ünlü isimleri bir araya geldi. Yapılan çalışmayla otizmli bir bireyin çevreyi nasıl gördüğü deneyimlendi. Etkinliğe katılan ünlü isimler arasında Seda Üren, Gökhan Tepe, ve oyuncu Berk Atan da yer aldı.Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 'Gelin Engelleri At'la terapi merkezlerimiz ile birlikte aşalım' sloganıyla yola çıkarak gerçekleştirilecek etkinlikte sanal gerçeklik gözlüğü ile uygulamayı test edecek olan sanat ve spor camiasından davetliler, otizmi kendi gözleriyle deneyimledi. Bu sayede TJK'nın 4 yıldır sürdürdüğü 'atla terapi'nin yararları hakkında çok daha sağlıklı bilgi sahibi olunabilinecek. Etkinliğe katılan ünlü isimler arasında Seda Üren, Gökhan Tepe, ve oyuncu Berk Atan da yer aldı."Onların gözünden gerçekten o şekil ise sarsıldım ve etkilendim"Bu tür projelerde, farkındalık günlerinde, her zaman sanatçı olarak insani görev olarak bulunmaya özen gösterdiğini belirten şarkıcı Seda Üren, "Onların gözlerinden ilk defa gördüm. Biraz sarsıldım. Dediğim gibi bulunmaya çalışıyoruz ama onlar gibi hissedemiyoruz, onlar gibi duyamıyoruz, onlar gibi göremiyoruz. O aileler yerinde değiliz, o yüzden zor bir hayat. Onlar dünyanın o yüzden en ufacık şeylere mutlu olabilen, en ufacık şeylerden mutlu olabilen güzel insanlar. Her zamanki gibi duyarlı bir insan duyarlı bir vatandaş olarak bende farkındalık için buradayım. Sarsıldım açıkçası, onların gözünden gerçekten o şekil ise sarsıldım ve etkilendim. Tabi onlar öyle dünyaya geliyorlar. Neyin yanında olduğumu daha iyi anladım diyebilirim" ifadelerini kullandı."Çok zor bir deneyim oldu benim için"İlk defa böyle bir şey deneyimlediğinden bahseden şarkıcı Gökhan Tepe, "Gerçekten şaşırdım diyebilirim. Sesleri çok yüksek frekansta duydum kulaklıkta ve görüntülerde izlerken bazı patlamalar oldu. Çok zor bir deneyim oldu benim için. Tabi destek olmamız, yardımcı olmamız, onların hayatlarına dokunabilmek, onların hayatlarını güzelleştirebilmek, onları farkında olarak yaşamamız gerektiğini her zaman biliyordum. Bunu deneyimlemiş olarak, daha neler yapabiliriz artık bundan sonra çok daha fazla bunun üzerinde durmayı düşünüyorum" dedi."Anlatırken de tüylerim tiken tiken oldu"Dünyada engelin olmadığına inanlardan olduğunu dile getiren oyuncu Berk Atan, "En büyük engelin aslında sevgisizlik olduğunu düşünüyorum. Bugün de Otizm Farkındalık Günü ve otizm bir engel değil bir farkındalık az önce de kulaklıklarla, gözlüklerle onu deneyimledik. Otizmli bir insanın, otizmli bir çocuğun, normal bir birey ile arasındaki farkı gördük. Hakikaten de zor anlatırken de tüylerim diken diken oldu. Bizim algıladığımız çok minimal sesler ve görüntüler onlara göre hakikaten de çok farklı. Çok fazla boyutlarda algılıyorlar. İnsan düşünmeden geçemiyor, çok ufak bir şeye isyan edebiliyorken her zaman ve her daim şükretmek gerekiyor. At ile terapi varmış. Ben yeni öğrendim şu anda da tam olarak atın merkezindeyiz gerçekten burada bulunmaktan çok mutlu oldum ve farkındalığımı daha da arttırdım" şeklinde konuştu."30 saniye ile otizmli bir bireyin dünyayı nasıl gördüğünü deneyimlemesini sağladık"Firma sahibi Emre Yücel, geliştirdikleri sanal gerçeklik uygulaması ile ilgili açıklamalarında, "Biz bir teknoloji ve prodüksiyon şirketi olarak Dünya Otizim Günü'nde ne yapabiliriz dedik. Türkiye Jokey Kulübü ile beraber çok güzel bir etkinliğe imza attık. 360 video teknolojisi ile çektiğimiz videoları uzmanlar eşliğinde, manipüle ettik ve otizmli bir birey dünyayı nasıl görüyor bu şekle getirdik. Geliştirdiğimiz sanal gerçeklilik uygulaması ile etkinlik katılımcıların 30 saniye ile otizmli bir bireyin dünyayı nasıl gördüğünü deneyimlemesini sağladık. Teknolojinin hep insani değerimizi körelttiğinden bahsederler, ama biz bugün teknolojiyi aslında otizmli bireylerle empati aracı olarak kullanılıyoruz ve bu konuda çok mutluyuz. Emeği geçen herkese çok ediyorum" ifadelerine yer verdi."Onların gözlerindeki parıltının daha büyüğünü, daha fazlasını ailelerde görüyoruz"Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Genel Müdürü Tuncel Aydın, "Bugün burada olmamızın sebebi 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü. Türkiye Jokey Kulübü'nün tüm hipodromlarında, gerek bedensel gerek zihinsel engelli yavrularımıza 'atla terapi' hipoterapi hizmetini veriyoruz. Bizim tüm hipodromlarımızdaki, bu hizmetlerimizden faydalanan yavruları bugün farklı bir ortamda bu salonumuzda topladık. Arkadaşlarıyla beraber, her köşede farklı bir etkinlikle keyifle oyunlar oynuyorlar. Onların gözlerindeki parıltının daha büyüğünü, daha fazlasını ailelerde görüyoruz. Bizi daha çok memnun ediyor, gerçekten Allah ailelerine kolaylık versin. Bu ve benzeri etkinlikleri biz hipodromlar sosyal yaşam alanları olarak görüyoruz. Sadece yarışların yapıldığı alanlar değil, burası bir yaşam alanı bu gibi çocuklarımızı da burada sosyal hayatın bir parçası olmak, sosyal hayatla entegre olması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz bu konulara ev sahipliği yapmadan önce, ben Türkiye'de gerek bedensel gerek zihinsel engelli oranının bu kadar yüksek olduğunu açıkçası bilmiyordum. Bu ve benzeri günlerin getirdiği farkındalıkla tüm toplumun bireylerini bu konulara karşı duyarlılığını arttırmak olmalı. Biz üzerimize düşeni yapmak için elimizden geleni mutlaka arkamıza koymayacağız, mutlaka yapacağız. Çocukların gülümsemesi her şeyin üstünde umut ederim. Umarım ki çocukların bu mutluluğunu ailelerin gözlerindeki parlaklığa bir nebze olsun bir faydamız olmuştur" dedi.