BİRLEŞMİŞ Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, " ( Paris İklim Anlaşması) Bu anlaşmaya taraf olmamamıza rağmen, dünyayı en az kirleten ülkelerden biri olmamıza rağmen, çevre ve doğa adına yapılması gereken her türlü adımı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atıyoruz." dedi.BM 74. Genel Kurul toplantıları kapsamında New York'ta bulunan Bakan Kurum, İtalya Çevre Bakanı Sergio Costa ile BM Genel Merkezinde bir araya geldi.Kurum, Türkiye 'nin çevreyi korumak için birçok proje geliştirdiğini belirterek, "Sıfır atık projemiz, sıfır atık mavi projemiz, düzenli depolama tesislerinin artırılması, atık su arıtma tesislerinin nüfusumuzun tamamına hizmet verecek şekilde kendimiz ülke içinde hedefler koyduk ve 2023 yılına kadar da bu hedefler doğrultusunda çalışmaya gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na taraf olmadığını anımsatan Kurum, "Bu anlaşmaya taraf olmamamıza rağmen, dünyayı en az kirleten ülkelerden biri olmamıza rağmen, biz çevre ve doğa adına yapılması gereken her türlü adımı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz." dedi.Bu anlamda iş birliklerine de açık olduklarını vurgulayan Kurum, "Bir araya da gelebiliriz, çalışma grubu da oluşturabiliriz. Ama neticede gerçekten bir adım atmak lazım. Yani söylemden ziyade, biraz da icraata geçilmesi gerektiğini bu anlamda düşünüyoruz. ve biz de ülke olarak her türlü iş birliğine hazırız." diye konuştu.İtalyan Bakan Costa ise ülkesinde hükümetin yeni kurulduğuna işaret ederek, "Bizim hükümet olarak amaçlarımızdan biri de Türkiye'yle olan ilişkilerimizi her alanda geliştirmek ve bu ilişkilere katkıda bulunmak. Bu nedenle bir aradayız." ifadesini kullandı.Türkiye ile ilişkilerin kendi sektörleri ve çalışma alanları açısından da önemli olduğunu vurgulayan Costa, "Türkiye'nin, çevre koruma alanında ne kadar başarılı bir şekilde faaliyetler gösterdiğini biliyoruz ve bunu yakinen takip ediyoruz. İşte bu nedenle Türkiye'yle projeler geliştirmek, birlikte çalışmalar yapmak ve bu alanda da dostluğumuzu ve ortak çalışma gayretimizi artırmak istiyoruz." dedi.İtalya'nın Barselona Konvansiyonunun dönem başkanlığını yürüttüğünü belirten Costa, Türkiye'nin de bu konvansiyon açısından çok önemli olduğunu ve bu konvansiyona taraf olmasını istediklerini belirtti.