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Dünyayı gezen kadınlar, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde

Dünyayı gezen kadınlar, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde Aralarında akademisyen ve öğretmen emeklilerinin bulunduğu bir grup kadın, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret ettiİSTANBUL - Dünyada ve Türkiye genelinde turlar düzenleyerek yıllardır müzeleri gezen aralarında akademisyen ve...

14.11.2019 09:43 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:46
Dünyayı gezen kadınlar, Deniz Canlıları Müzesi'nde
Aralarında akademisyen ve öğretmen emeklilerinin bulunduğu bir grup kadın, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret etti
İSTANBUL - Dünyada ve Türkiye genelinde turlar düzenleyerek yıllardır müzeleri gezen aralarında akademisyen ve öğretmen emeklilerinin bulunduğu bir grup kadın, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni gezdi. Renkli anların yaşandığı gezide kadınlar, mumyalanmış devasa büyüklükteki balıkları görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Yaşları 65 ile 90 arasında olan ve aralarında emekli öğretmen ve akademisyenlerin olduğu bir grup kadın belirli günlerde Türkiye ve Dünya içerisindeki müzelere yönelik tur düzenliyor. Kadınlar, dün ise Beylikdüzü'nde bulunan, Balıkçı Kenan Balcı tarafından tertip edilen, ilkler arasında gösterilen Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret etti. Denizlerde bulunan endemik ve yüzlerce iri balıkların mumlayanmış halini gören kadınlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ücretsiz olarak herkese açık olan müzeyi gezen kadınlar balık türleri hakkında da Balıkçı Balcı tarafından bilgilendirildi.
"Ziyaretçiler bu müzeyi herkesin gelip incelemesi gerektiğini vurguladılar"
Türkiye'de ilk kez böyle bir müzenin bulunduğunu dile getiren müzenin kurucusu Kenan Balcı, "Dünya'da ilk ve Türkiye'de tek olan müzemize çok değerli hocalarımız, uzmanlarımız, profesörlerimiz bizimle beraber oldu. Her şey incelediler müze de çok hoşlarına gitti. Bu müzeyi herkesin gelip incelemesi gerektiğini bize vurguladılar" diye konuştu.
"Mumyalanmış balık ilk defa gördüm"
Müzeyi gezen kadınlardan Filiz Koşar, dünyanın birçok ülkesini 32 yıldır gezdiğini ve bu tür bir müzeyi ilk kez gördüğünü ifade ederek, "Birçok akvaryum görmüştüm. Ben burayı da böyle bir akvaryum zannediyordum mumyalanmış balık ilk defa gördüm" dedi.
"Aileler muhakkak çocuklarına göstersinler"
Gezi sonrası duygularını kaydeden Saliha Şimşek ise, "Bu kadar balığın kurutulmuş şekilde olması kurutulmuş mumyalanmış şekilde bir arada görmek çok hoşumuza gitti. Kimler bu emeği verdiyse gerçekten çok teşekkür ederim. Daha önce böyle bir yer görmemiştim. Muhakkak gelip çocuklarına göstersinler. Herkesin çocuklarına buraları göstermesini tavsiye ederim" şeklinde konuştu. Zarife Şimşek de müzeyi gezmekten duyduğu mutluluğu anlattı.
Dünyayı gezen kadınlar, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde

Türkiye, Yerel

Kaynak: İHA


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