Dünyayı savaşın eşiğine getiren Trump'la ilgili "Uygunsuz teklif" iddiası gündeme bomba gibi düştü

Bir dönem ' Fox and Friends' programının sunuculuğunu üstlenen 39 yaşındaki Friel, Trump'ın ABD Başkanı olmadan önce kendisine uygunsuz teklifte bulunduğunu öne sürdü.

"BİR ARA OFİSİME GELMELİSİN"

New York Daily News gazetesinin haberine göre; Friel bu iddiasını gelecek hafta yayımlanacak olan 'Tonight At 10: Kicking Booze and Breaking News' adlı kitabının sayfalarını taşıdı. İddiaya göre; Friel, Trump'ın 'Miss USA' adlı güzellik yarışmasında jüri üyesi olmak istediğinden bahsediyor ve haftalar sonra Trump'tan bir telefon alıyor. Donald Trump, Friel'e "Bir ara ofisime gelmelisin, böylece öpüşebiliriz" diyor.

"İKİMİZİN DE EVLİ OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Şimdilerde Los Angeles'taki KTLA-TV televizyonunda haber sunan Friel, Trump'ın bu yaklaşımı karşısında şoke olduğunu söylerken, şu tepkiyi vererek telefonu aceleyle kapatmış: "Donald, ikimizin de evli olduğunu biliyorum."

Courtney Friel, bu uygunsuz teklif nedeniyle başkanlık seçimleri sırasında Trump ile ilgili haberleri ifadesiz bir suratla sunmakta zorluk çektiğini de sözlerine ekledi.

KASIM SÜLEYMANİ İÇİN SUİKAST EMRİ VERDİ

ABD güçleri dün Irak'ta İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi'nin tepe yöneticisi Ebu Mehdi el Mühendis'in de aralarında bulunduğu üst düzey isimlere yönelik suikast düzenlemişti. General Süleymani'nin Irak'taki Bağdat Havalimanı çıkışında silahlı insansız hava aracı saldırısıyla öldürülmesi, "Bir süredir devam eden İran-ABD gerilimi savaşa dönüşür mü" sorusunun gündeme gelmesine yol açtı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dünyanın dikkat kesildiği suikastın, bizzat ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.