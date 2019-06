"Dünyayı tekrar nizam ve merhamet medeniyetiyle tanıştırmalıyız" - KOCAELİ

Kaynak: AA

Kocaeli'de "Sosyal Medya Araçlarının Medeniyet ve Değerlerimiz Üzerindeki Etkisi" konulu 1. Gençlik Sempozyumu düzenlendi.İzmit ilçesindeki bir toplantı salonunda Körfez Fen Lisesi tarafından düzenlenen "1. Gençlik Sempozyumu"na, kentte konuyla ilgili çalışma yapan lise öğrencileri, Kocaeli Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi'nden akademisyenler katılıyor."Sosyal Medya Araçlarının Medeniyet ve Değerlerimiz Üzerindeki Etkisi" temasıyla düzenlenen sempozyumda, oturumlar halinde Facebook, Instagram ve diğer medya araçlarının mahremiyete etkisi, oyunların aile hayatı üzerindeki rolü gibi konular, gençlerce ele alınıyor.Sempozyuma katılan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, burada, Türk siyasi tarihinde yaşanan demokrasi dışı davranışlarda medyanın etkisinden bahsetti.Devlet içinde devlet oluşturmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarını hala "güllük gülistanlık" gösterenler olduğunu dile getiren Topçu, şöyle devam etti:"Her şey iyi olacak diyor. Hala bu terör örgütünün sözcüleri hep beraber demokrasi güçlerinden bahsediyorlar. Onlarla değiştirecekleri siyaset sisteminde 'Her şey güzel olacak' diyerek bize sunabiliyorlar. İleri demokrasilerde medyanın çok önemli yeri var. Medya; halkı, toplumu doğru bilgilendirmeli, bilgi enformasyonunu doğru şekilde vermeli. İleri toplumlar bunu beceren toplumlar. Teknolojiyi devralan toplumlarda manipülasyonlar hem teknolojiyi verenler eliyle kontrol ediliyor hem de onların o toplumlar içerisindeki memurları bu işi yapıyor. O zaman kendi yazılımlarımızı yapmalıyız. Elin adamının kontrollü WhatsApp'ına girmek yerine bizim örneğin 'Tanrı Dağı' adıyla ya da 'Hira Dağı' adıyla bir enformasyon ağımız olmalı. Medya organlarımız, görseliyle yazılısıyla ve sanalıyla bağımsız olmalı ve bize ait olmalı."Topçu, internet üzerinden gençlerin bazen doğru bilgiler edinemediğine işaret ederek, "Bize ait olmayan değerlerin sağanak sağanak üzerimize yağdığını, bu medya ve sanal basınla yaşadığımızı görüyoruz. Sinema, tiyatro, sahne sanatları, televizyon ve internetin, bu yabancı kültürün, bizi dejenere etmesine ne yazık ki engel olamıyoruz. Gençlik yıllarımızda Teksas'la, Tommiks'le, Zagor'la, Çelik Bilek'le Hiroşima'yı ve Nagazaki'yi yapan bir milleti kahraman zannettik. Halbuki bunlar attıkları 2 atom bombasıyla insanlığı mezarsız ölülerle tanıştırdılar. Bu vahşet, tarihin hiçbir döneminde yok." diye konuştu.Suriye'de Kürdün, Türkmen'in ve Arabın çocuğunun başına bombalar bırakan ve yurtlarından eden bir medeniyetle karşı karşıya kaldıklarını anlatan Topçu, bunun da sosyal medya ve diğer medya organlarıyla meşru gibi gösterildiğini bildirdi."Devlet ciddi projeler üretiyor"Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, devletin ciddi projeler ürettiğini aktararak, şunları kaydetti:"İnsanımız da bununla ilgili ciddi kafa yoruyor. Devlet ve millet el ele bu konuda da ciddi mücadele içinde. Bir gün milli yazılımlarımız, bizim sanal medyada yapılacak bloglarımızın olmasının mümkün olduğu gözüküyor. İnsan potansiyelimiz yeterli, imkan da yeterli. Medyanın her dalında etkin olan yapıyı ortaya koymak ve şu anda göz yaşına, kana mahkum olmuş, sömürge ve derebeyi medeniyetinin temsilcileri tarafından kan gölü haline getirilmiş bu dünyayı her yönüyle tekrar nizam ve merhamet medeniyetiyle tanıştırmak, bütün insanlık için lazım. Neslimiz, atalarımız, geçmişimiz, çağlarca dünyayı nizam ve merhamet medeniyeti anlayışıyla yönetmiş. Dünyanın bir ucundan bir ucuna ticaretini, düşüncelerini ve hayatını serbest şekilde yaşamış."Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da günümüzde değişime teknolojinin yön verdiğini belirterek, gerçekleşen değişimden bahsetti.Beğeni kazanmak ve dikkat çekmek için gençlerin yaptıklarını haberlerde okuduklarını ifade eden Büyükakın, oysaki sosyal medyanın eğitim aracı olarak kullanılabileceğini bildirdi.Konuşmanın ardından Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Ekşi, Topçu'ya tablo hediye etti.Sempozyum, ilgili oturumların ardından bugün sona erecek.