DÜNYAYI ve ÜLKEMİZİ ETKİSİ ALTINA ALAN PANDEMİ SÜRECİNDE NONDO VİTAMİN OLARAK TÜM İMKÂNLARIMIZ İLE YANINIZDAYIZ!

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Özellikle yapılması gerekenler ise;

Öncelikle evde kalalım,

Çıkmamız gerekiyor ise mutlaka gerekli önlemleri alalım ve sosyal mesafemizi koruyalım,

Kişisel hijyene dikkat edelim,

Doğru beslenelim.

Bağışıklığımızı yüksek tutalım.

Özellikle evde geçirdiğimiz süre içinde şüphesiz ki beslenme alışkanlıklarımız ve uyku düzenlerimiz değişecektir. En dikkat etmemiz gereken konulardan biri ise bağışıklık sistemimizdir.

Biz bu süreçte de Nondo Vitamin olarak yanınızdayız ve imkanlarımızı tüm halkımız için seferber ediyoruz.

Ürünlerimize zam yapmıyoruz ve yıl sonuna kadar da yapmayacağız. Bununla da sınırlı kalmadan halkımız ve ülkemiz için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

BİZ KİMİZ?

Nondo Vitamin bir Nondo İlaç A.Ş Markası olup Vitamin, Mineral ve Gıda Takviyeleri Üreten Sermayesi Yüzde Yüz Yerli olan bir şirkettir.

Ürünlerini kendi hijyenik üretim tesislerinde en üst düzey teknolojilerle üreten Nondo,%100 kalite anlayışıyla üretimini gerçekleştirir.

En yüksek kalitede üretilen besin takviyelerini en iyi fiyata tüketiciler ile buluşturmayı misyon olarak belirleyen Nondo bu yolda emin adımlarla ilerlemektedir.

Üretimin her bir adımında ürünün kalitesini ve saflığını korumak temel niteliğimizdir.

Bilimsel olarak formüle edilen ürünlerimiz saflığını ve doğallığını korumak maksadı ile defalarca türlü test ve kontrollerden geçer. Bu ürünlerimizin arasında; vitaminlerimiz, bitkisel takviyelerimiz ve minerallerimiz mevcuttur.

Önem verdiğimiz bir diğer husus ise; yüksek hassasiyet ile ürettiğimiz ürünlerimizin son kullanıcıyla buluşuncaya kadar olan yolculuğudur. Paketleme ve dağıtım süreçleri boyunca belirlenen standartlara uygun bir yol izlenmesi bir diğer misyonumuz ve sorumluluğumuzdur.

Sürekli kendilerini geliştiren ve yeni dünya görüşüne sahip araştırma- geliştirme ekibimiz ile ürün yelpazemizi genişletip sağlıklı ve mutlu günlerle sizlerin zirvede olmasını sağlamak istiyoruz.

Sağlığınız Bizim İçin Önemlidir ve Bunun İçin Çalışıyoruz.

Bağışıklık sisteminizi destekleyen NONDO BETA GLUCAN ve NONDA ESTER C adlı ürünlerimizi tüm eczanelerde blabilirsiniz

Saygılarımızla

NONDO İLAÇ KOZMETİK SAN. TİC. A.Ş