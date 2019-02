Dünyayı Yönetmeyi Hedefleyen 8 Gizli Topluluk

1- MASONLAR

Ezoterik

2- Gül-haçlılar ya da diğer adlarıyla Rozikrusyenler

3- Order Of The Temples of the East

4-Tapınak Şövalyeleri

5- Illuminati

Komplo teorileri

İlluminati'nin popüler kültüre yansımaları

6- The Bilderberg Group

7- Sion Tarikatı

8- Opus Dei - Tanrı'nın İşi

2 Ekim 1928'de Madrid'de sıradan bir papaz olan Jose Maria Escriva de Balaguery Albas tarafından kurulan, katolik bir örgüt.

Bunlar hep bilmem nerenin oyunu, bu işin arkasında kesin örgüt var. Bak abi görüyorsun onların işareti gibi çok sayıda geyiğe denk gelmişsinizdir. Aslında bunların hepsi geyik değil. Bazılarının gerçekten gerçekle ilgisi var. İşte o gizli topluluklardan bazılarını sizin için derledik.Filmlerden Türkiye'deki çeşitli kurumlara kadar yer edindiklerinden en çok bilinen kuruluşlardan birisi. Vikipedi şöyle tanımlamış: Masonluk, kökleri her ne kadar 16. yüzyılın sonu ve 17. yüzyılın başlarına kadar dayanıyor olsa da, 24 Haziran 1717 tarihinde Londra'da bir araya gelen dört locanın girişimiyle Londra Büyük Locası'nın kurulması ile başlar.Masonlara göre masonluk akılcılık, bilimsellik ve insanlığın oluşumundan bu yana ortaya çıkarak, insanlığın gelişimine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmuş bir kültür ve fikir üst yapı kurumudur.ve sadece üyelerine açık olan örgüttür. Dünyanın birçok ülkesinde 5 milyon üyesi ile değişik biçimlerde mevcuttur. Sadece İngiltere, İskoçya ve İrlanda'da 480.000; Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 2 milyonu aşkın üyesi bulunmaktadır.Masonluk'taki dereceler1. Derece: Çırak2. Derece: Kalfa3. Derece: Usta4. Derece: Ketum Üstat5. Derece: Mükemmel Üstat6. Derece: Sır Katibi7. Derece: Nazır8. Derece: Bina Emiri9. Derece: Dokuzlar'ın Seçilmiş Üstadı10. Derece: Onbeşler'in Seçilmiş Üstadı11. Derece: Yüce Seçilmiş Şövalye12. Derece: Üstat Mimar13. Derece: Solomon Krallığı'nın Şövalyesi14. Derece: Yüce Üstat (Kutsal Kubbe Büyük Seçilmişi)15. Derece: Doğu Şövalyesi (Kılıç Şövalyesi)16. Derece: Kudüs Prensi17. Derece: Doğu ve Batı Şövalyesi18. Derece: Salipverdi Şövalyesi (Güllü Haç Şövalyesi)19. Derece: Büyük Pontif (Yüce İskoçyalı)20. Derece: Düzenli Locaların Büyük Saygıdeğer Üstadı21. Derece: Prusya Şövalyesi22. Derece: Lübnan Prensi (Krali Balta Şövalyesi)23. Derece: Sır Sandığı Başkanı24. Derece: Sır Sandığı Prensi25. Derece: Tunç Yılan Baş Şövalyesi26. Derece: İskoçyalı Papaz (İnayet Prensi)27. Derece: Kudüs Tapınağı'nın Hakim Amiri28. Derece: Güneş Şövalyesi29. Derece: Saint Andre Büyük İskoçyalısı30. Derece: Seçilmiş Büyük Kadoş Şövalyesi31. Derece: Büyük Müfettiş Kumandan32. Derece: Kutsal Sır Yüce Prensi33. Derece: Büyük Genel MüfettişÖrgüt kapatılalı çok oldu fakat gizli olarak uzun bir süre devam etmişler. Vikipedi şu şekilde tanımlıyor:Gül-haçlılar (ya da Rozikrusyenler) 16. yüzyılda Avrupa'da kurulan ezoterik bir örgüttür. Adı, gül ve haçtan oluşan en önemli simgelerinden türetilmiştir.Anglia"da bulunan "Societas Rosicruciana"nın üyesi olan Hargrave Jennings, bu rit ve gizemlerin temelde cinsel nitelikli olduklarını vurgulamak için elinden geleni yapmıştır… Gül-Haç felsefesinin dayanağının Tantrik seks olduğu konusunu sürekli işleyen Jennings, bir mason simgesi olan Süleyman Mührünün içiçe geçmiş erkek ve kadın üçgenler biçiminde yaşamı simgelediğini açıklıkla belirtmiştir.Aleister Crowley gibi isimlerin de üyeleri arasında yer aldığı örgüt 20.yy'da Avrupa'da yayılmıştır. Masonluğa benzer öğretileri bulunmaktadır. Çıplaklığın da dahil olduğu ayinleri vardır.Askeri birlik olanla pek alakası yok. Bu gruba girebilmek için masonlukta MASTER olmanız ve Hristiyan olmanız gerekiyor.Lady Gaga klipleri, Dolar vs vs. hemen hemen her yerde izlerini gördüğünüz bir örgüt. 1776 yılında Almanya'nın Ingolstadt şehrinde Adam Weishaupt'nın öğretileri ile kurulmuş bir örgüt. Yeni bir din inşa etmeyi amaçlayarak kurulmuştur.Vikipedi sayfasından:«Baveryan İlluminati» Mark Dice, David Icke, Texe Marrs, Ryan Burke, Jüri Lina ve Morgan Gricar gibi yazarlarında belirttiğine göre halen faal olan bir örgüttür. Pek çok teori dünyadaki birçok siyasi, askeri ve ekonomik olayın sorumlusunu gizli bir örgüt olan İlluminati olarak gösterir. Komplo teorisyenlerine göre birçok ABD Başkanı, bu örgüte doğrudan veya dolaylı olarak hizmet etmektedir. Ayrıca birçok tanınmış çocuk çizgi filmlerinde bilinç altı mesajlarıyla beyin yıkama gerçekleştirildiği iddia edilmektedir.Myron Fagan'a göre Waterloo Savaşı, Fransız İhtilali, John F. Kennedy suikasti bu örgütün işidir.1797 ile 1798 yılları arasında yayınlanan Augustin Barruel'inve John Robison'unkitaplarında illuminatinin ayakta kaldığı ve Fransız İhtilali'nin mimarı olduğu gibi uluslararası komplo teorileri ortaya atıldı.Günümüzde İlluminati ile ilişkilendirilen pek çok sembolün Hollywood sinemasında ve Amerikan müzik endüstrisinde kullanıldığı düşünülmektedir. Stanley Kubrick'in Eyes Wide Shut adlı filmi, bugüne kadar yapılmış en kapsamlı İlluminati deşifresi olarak kabul edilir. Filmde sadece örgütün ritüellerine ve semiyolojisine hakim insanların anlayabileceği pek çok göndermenin olduğu bilinmektedir.Popüler müzikte ise Lady Gaga, Rihanna, Jay Z ve Kanye West gibi şarkıcılar kliplerinde İlluminati sembollerini kullanmıştır. En sık kullanılan semboller piramit, tek göz, üçgen ve güneştir.Bu listede yasal olarak toplantılar yapan tek topluluk. Medyada çalışanlar, ticaretin efendileri hemen hemen önemli olan herkes bu örgütün üyelerinden biri olabilir. Yıllık özel toplantılar yapan bu topluluk 1954 yılından bu yana Avrupalı ve Kuzey Amerikalılar arasında güçlü bir bağ kurmayı amaçlamış. Bu topluluğun 3 toplantısı da Türkiye'de yapılmış. Buraya üye olmanın tek yolu ise davet edilmek.Da Vinci'nin Şifresi kitabında da bahsedilen kuruluş 1099 yılında kuruldu. Resmi olarak kayıt tarihi ise 20 Temmuz 1956. Örgütün ismi Kudüs'teki Sion Dağı'ndan geliyor. Plantard bu örgütü kraliyet destekçisi bir mason locası olarak kurmuştu. Örgütün monarşinin desteklenmesinde ve kendisinin kral olmasında etkili olacağını umuyordu.Vikipedi sayfasından:Opus Dei, İspanyol asıllıdır ve sadece 87 yıllık bir örgüttür. Katolikliğe sadık Laik iş ve meslek sahiplerini bir araya getirerek Papa'ya Vatikan dışında destek olacak varlıklı ve iyi eğitim görmüş elit bir kadroyu oluşturmak amacı ile kurulan ama günümüzde Vatikan'da en etkili olan Laik kurumdur. Gizli bir örgüt olan Opus Dei'nin tüm üyeleri meslek sahibi Katoliklerden oluşmakta, her ülkede örgütten sorumlu bir Kardinal bulunmaktadır.Onlara göre Papa'nın kimliği, Kilise'nin de, Papalık Makamı'nın da üstündedir. Papa, Tanrı-Krallığı'nın kutsal önderidir. Böylesine yüce bir mertebeye erişebilen kişi de elbettebir kişidir. Bu nedenle Opus Dei, böylesine olağanüstü bir kişi tarafından temsil edilenVatikan Devleti'ni yüceltir ve Kilise'yi ikinci planda görür.