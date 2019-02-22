Dünyayı Yönetmeyi Hedefleyen 8 Gizli Topluluk

Bunlar hep bilmem nerenin oyunu, bu işin arkasında kesin örgüt var. Bak abi görüyorsun onların işareti gibi çok sayıda geyiğe denk gelmişsinizdir. Aslında bunların hepsi geyik değil. Bazılarının gerçekten gerçekle ilgisi var. İşte o gizli topluluklardan bazılarını sizin için derledik.1- MASONLAR
Filmlerden Türkiye'deki çeşitli kurumlara kadar yer edindiklerinden en çok bilinen kuruluşlardan birisi. Vikipedi şöyle tanımlamış: Masonluk, kökleri her ne kadar 16. yüzyılın sonu ve 17. yüzyılın başlarına kadar dayanıyor olsa da, 24 Haziran 1717 tarihinde Londra'da bir araya gelen dört locanın girişimiyle Londra Büyük Locası'nın kurulması ile başlar.Masonlara göre masonluk akılcılık, bilimsellik ve insanlığın oluşumundan bu yana ortaya çıkarak, insanlığın gelişimine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmuş bir kültür ve fikir üst yapı kurumudur. Ezoterik
ve sadece üyelerine açık olan örgüttür. Dünyanın birçok ülkesinde 5 milyon üyesi ile değişik biçimlerde mevcuttur. Sadece İngiltere, İskoçya ve İrlanda'da 480.000; Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 2 milyonu aşkın üyesi bulunmaktadır.
Masonluk'taki dereceler
1. Derece: Çırak
2. Derece: Kalfa
3. Derece: Usta
4. Derece: Ketum Üstat
5. Derece: Mükemmel Üstat
6. Derece: Sır Katibi
7. Derece: Nazır
8. Derece: Bina Emiri
9. Derece: Dokuzlar'ın Seçilmiş Üstadı
10. Derece: Onbeşler'in Seçilmiş Üstadı
11. Derece: Yüce Seçilmiş Şövalye
12. Derece: Üstat Mimar
13. Derece: Solomon Krallığı'nın Şövalyesi
14. Derece: Yüce Üstat (Kutsal Kubbe Büyük Seçilmişi)
15. Derece: Doğu Şövalyesi (Kılıç Şövalyesi)
16. Derece: Kudüs Prensi
17. Derece: Doğu ve Batı Şövalyesi
18. Derece: Salipverdi Şövalyesi (Güllü Haç Şövalyesi)
19. Derece: Büyük Pontif (Yüce İskoçyalı)
20. Derece: Düzenli Locaların Büyük Saygıdeğer Üstadı
21. Derece: Prusya Şövalyesi
22. Derece: Lübnan Prensi (Krali Balta Şövalyesi)
23. Derece: Sır Sandığı Başkanı
24. Derece: Sır Sandığı Prensi
25. Derece: Tunç Yılan Baş Şövalyesi
26. Derece: İskoçyalı Papaz (İnayet Prensi)
27. Derece: Kudüs Tapınağı'nın Hakim Amiri
28. Derece: Güneş Şövalyesi
29. Derece: Saint Andre Büyük İskoçyalısı
30. Derece: Seçilmiş Büyük Kadoş Şövalyesi
31. Derece: Büyük Müfettiş Kumandan
32. Derece: Kutsal Sır Yüce Prensi
33. Derece: Büyük Genel Müfettiş2- Gül-haçlılar ya da diğer adlarıyla Rozikrusyenler
Örgüt kapatılalı çok oldu fakat gizli olarak uzun bir süre devam etmişler. Vikipedi şu şekilde tanımlıyor:
Gül-haçlılar (ya da Rozikrusyenler) 16. yüzyılda Avrupa'da kurulan ezoterik bir örgüttür. Adı, gül ve haçtan oluşan en önemli simgelerinden türetilmiştir.
Anglia"da bulunan "Societas Rosicruciana"nın üyesi olan Hargrave Jennings, bu rit ve gizemlerin temelde cinsel nitelikli olduklarını vurgulamak için elinden geleni yapmıştır… Gül-Haç felsefesinin dayanağının Tantrik seks olduğu konusunu sürekli işleyen Jennings, bir mason simgesi olan Süleyman Mührünün içiçe geçmiş erkek ve kadın üçgenler biçiminde yaşamı simgelediğini açıklıkla belirtmiştir.3- Order Of The Temples of the East
Aleister Crowley gibi isimlerin de üyeleri arasında yer aldığı örgüt 20.yy'da Avrupa'da yayılmıştır. Masonluğa benzer öğretileri bulunmaktadır. Çıplaklığın da dahil olduğu ayinleri vardır.4-Tapınak Şövalyeleri
Askeri birlik olanla pek alakası yok. Bu gruba girebilmek için masonlukta MASTER olmanız ve Hristiyan olmanız gerekiyor.5- Illuminati
Lady Gaga klipleri, Dolar vs vs. hemen hemen her yerde izlerini gördüğünüz bir örgüt. 1776 yılında Almanya'nın Ingolstadt şehrinde Adam Weishaupt'nın öğretileri ile kurulmuş bir örgüt. Yeni bir din inşa etmeyi amaçlayarak kurulmuştur.
Vikipedi sayfasından: Komplo teorileri
«Baveryan İlluminati» Mark Dice, David Icke, Texe Marrs, Ryan Burke, Jüri Lina ve Morgan Gricar gibi yazarlarında belirttiğine göre halen faal olan bir örgüttür. Pek çok teori dünyadaki birçok siyasi, askeri ve ekonomik olayın sorumlusunu gizli bir örgüt olan İlluminati olarak gösterir. Komplo teorisyenlerine göre birçok ABD Başkanı, bu örgüte doğrudan veya dolaylı olarak hizmet etmektedir. Ayrıca birçok tanınmış çocuk çizgi filmlerinde bilinç altı mesajlarıyla beyin yıkama gerçekleştirildiği iddia edilmektedir.
Myron Fagan'a göre Waterloo Savaşı, Fransız İhtilali, John F. Kennedy suikasti bu örgütün işidir.
1797 ile 1798 yılları arasında yayınlanan Augustin Barruel'in Memoirs Illustrating the History of Jacobinism
ve John Robison'un Proofs of a Conspiracy
kitaplarında illuminatinin ayakta kaldığı ve Fransız İhtilali'nin mimarı olduğu gibi uluslararası komplo teorileri ortaya atıldı.İlluminati'nin popüler kültüre yansımaları
Günümüzde İlluminati ile ilişkilendirilen pek çok sembolün Hollywood sinemasında ve Amerikan müzik endüstrisinde kullanıldığı düşünülmektedir. Stanley Kubrick'in Eyes Wide Shut adlı filmi, bugüne kadar yapılmış en kapsamlı İlluminati deşifresi olarak kabul edilir. Filmde sadece örgütün ritüellerine ve semiyolojisine hakim insanların anlayabileceği pek çok göndermenin olduğu bilinmektedir.
Popüler müzikte ise Lady Gaga, Rihanna, Jay Z ve Kanye West gibi şarkıcılar kliplerinde İlluminati sembollerini kullanmıştır. En sık kullanılan semboller piramit, tek göz, üçgen ve güneştir.6- The Bilderberg Group
Bu listede yasal olarak toplantılar yapan tek topluluk. Medyada çalışanlar, ticaretin efendileri hemen hemen önemli olan herkes bu örgütün üyelerinden biri olabilir. Yıllık özel toplantılar yapan bu topluluk 1954 yılından bu yana Avrupalı ve Kuzey Amerikalılar arasında güçlü bir bağ kurmayı amaçlamış. Bu topluluğun 3 toplantısı da Türkiye'de yapılmış. Buraya üye olmanın tek yolu ise davet edilmek.7- Sion Tarikatı
Da Vinci'nin Şifresi kitabında da bahsedilen kuruluş 1099 yılında kuruldu. Resmi olarak kayıt tarihi ise 20 Temmuz 1956. Örgütün ismi Kudüs'teki Sion Dağı'ndan geliyor. Plantard bu örgütü kraliyet destekçisi bir mason locası olarak kurmuştu. Örgütün monarşinin desteklenmesinde ve kendisinin kral olmasında etkili olacağını umuyordu.8- Opus Dei - Tanrı'nın İşi
2 Ekim 1928'de Madrid'de sıradan bir papaz olan Jose Maria Escriva de Balaguery Albas tarafından kurulan, katolik bir örgüt.
Vikipedi sayfasından:
Opus Dei, İspanyol asıllıdır ve sadece 87 yıllık bir örgüttür. Katolikliğe sadık Laik iş ve meslek sahiplerini bir araya getirerek Papa'ya Vatikan dışında destek olacak varlıklı ve iyi eğitim görmüş elit bir kadroyu oluşturmak amacı ile kurulan ama günümüzde Vatikan'da en etkili olan Laik kurumdur. Gizli bir örgüt olan Opus Dei'nin tüm üyeleri meslek sahibi Katoliklerden oluşmakta, her ülkede örgütten sorumlu bir Kardinal bulunmaktadır.
Onlara göre Papa'nın kimliği, Kilise'nin de, Papalık Makamı'nın da üstündedir. Papa, Tanrı-Krallığı'nın kutsal önderidir. Böylesine yüce bir mertebeye erişebilen kişi de elbette Olağanüstü
bir kişidir. Bu nedenle Opus Dei, böylesine olağanüstü bir kişi tarafından temsil edilenVatikan Devleti'ni yüceltir ve Kilise'yi ikinci planda görür.
H/T: LOLWOT
Türkiye, Kudüs, Amerika Birleşik Devletleri, Kültür Sanat
Kaynak: TheGeyik