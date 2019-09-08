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"Dur" ihtarına uymadı, kaza yaptı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde "dur" ihtarına uymayan araç jandarma ekiplerinden kaçarken şarampole devrildi.

08.09.2019 18:42
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde "dur" ihtarına uymayan araç jandarma ekiplerinden kaçarken şarampole devrildi. Araçta 27 bin 555 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gaziantep-Nurdağı karayolunun 4. kilometresinde Gözlühöyük mevkisinde durumundan şüphelenilen otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle taklalar atarak şarampole devrildi. Araçta yapılan aramada narkotik dedektör köpeği "Çevik"in de katılımıyla yapılan aramada 27 bin 555 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler M.A.H. ve M.C. gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Jandarma, Nurdağı, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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