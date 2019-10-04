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"Dur" ihtarına uymadı kaza yaptı

Yalova'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, 18 kilometrelik kovalamacanın sonunda Orhangazi ilçesinde bir otomobil ve sonrasında kaldırıma çarpması sonucu, beraberindeki 3 kişiyle birlikte yakalandı.

04.10.2019 13:20
Yalova'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, 18 kilometrelik kovalamacanın sonunda Orhangazi ilçesinde bir otomobil ve sonrasında kaldırıma çarpması sonucu, beraberindeki 3 kişiyle birlikte yakalandı.
Yalova'da polisin "dur" ihtarına uymayarak 61 SF 660 plakalı otomobille Bursa istikametine doğru kaçan 4 zanlıyı Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri kovalamaya başladı.
Otomobilin Orhangazi istikametine doğru geldiği bilgisinin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesiyle birlikte polis ekipleri Yeniköy Kavşağı'nda önlem aldı.

Polisle, Yalova ile Orhangazi arasında yaklaşık 18 kilometre kovalamaca yaşayan 4 zanlının içinde bulunduğu otomobil, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Yeniköy Kavşağı'nda aldığı önlemle durdurulmaya çalışıldı.
Polisleri fark eden otomobil sürücüsü aracını emniyet şeridine doğru sürdü. Burada kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile yandan çarpan otomobil, daha sonra refüje ardından da kavşağa çıktı, kaldırıma vurup durabildi.
Kaza yapan araçtaki 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Zanlılar gözaltına alınırken polise direnirken, polis otosuna güçlükle bindirilen şahıslar Orhangazi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Zanlıların kaza yapan otomobilinin çarptığı otomobil ile zanlıların otomobili çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Orhangazi, Yalova, Güncel

Kaynak: AA

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