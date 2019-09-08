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"Dur" ihtarına uymadı kaza yaptı, araç içinden uyuşturucu hap çıktı

"Dur" ihtarına uymadı kaza yaptı, araç içinden uyuşturucu hap çıktıGAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı İlçesi 'nde "dur" ihtarına uymayan ve Jandarma ekiplerinin kovalamacası sonucu kaza yaparak durmak zorunda kalan araçta 27 bin 555 uyuşturucu hap ele geçirildi.

08.09.2019 19:29
"Dur" ihtarına uymadı kaza yaptı, araç içinden uyuşturucu hap çıktı
GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı İlçesi 'nde "dur" ihtarına uymayan ve Jandarma ekiplerinin kovalamacası sonucu kaza yaparak durmak zorunda kalan araçta 27 bin 555 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı 'na bağlı ekipler, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun 4. kilometresinde Gözlühöyük mevkisinde durumundan şüphelenilen otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle taklalar atarak şarampole devrildi.
Araçta yapılan aramada narkotik dedektör köpeği "Çevik"in de katılımıyla yapılan aramada 27 bin 555 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Araçtaki şüpheliler M.A.H. ve M.C. gözaltına alındı.

Gaziantep, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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