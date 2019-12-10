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"Dur" ihtarına uymadı polis aracına çarparak durduruldu

Bilecik'te "Dur" ihtarına uymayan sürücü, polis aracına çarpıp kaçtı.

10.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:28
'te "Dur" ihtarına uymayan sürücü, polis aracına çarpıp kaçtı.
Alınan bilgiye ve iddialara göre, Bilecik'te İbrahim Bedir yönetimindeki 26 B 0298 plakalı otomobil sürücüsü polis noktasındaki trafik ekiplerinin "Dur" ihtiyarına uymayarak kaçtı.
noktasındaki ekiplerinin telsizden plakasını anons ettiği araç, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, kırsal İstasyon Mahallesinde görüldü.
Araca durması yönünde anons yapan ekipler, sürücüsünün durmaması üzerine ekip aracını kaçan aracın önüne kırdı. Polis aracına da çarparak Bilecik'in Bozüyük ilçesine doğru hareketini sürdüren aracı, ekipler yaklaşık 3 kilometre sonra durdurabildi.
sürücüsü İbrahim Bedir ve araçta bulunan yaşının 18 yaşından küçük olduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi olayın yaşandığı yerin jandarma bölgesine ait olmasından dolayı Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Yaşanan kovalamaca sonucu araçlarda maddi hasar meydana gelirken, araç sürücüsünün sürücü belgesinin olmadığı, aracın ruhsatı da araçta bulunmadığı belirlendi.

İbrahim Bedir, Bilecik, Polis, Araç, Güncel

Kaynak: AA

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