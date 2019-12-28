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Dur ihtarına uymadı, polis aracına çarptı

Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, polis otosuna çarptı.

28.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:30 Dur ihtarına uymadı, polis aracına çarptı
'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, polis otosuna çarptı. Yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalanan ve 1.03 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, çeşitli maddelerden 10 bin 465 TL cezai işlem uygulandı.

Olay, saat 06.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi Osmanlı Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yeni İstanbul Caddesi üzerinde seyir halinde olan 42 EY 469 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Araç sürücüsü, polis ekiplerinin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Otomobil, Osmanlı Caddesi Kavşağı'na geldiğinde kendisini durdurmak isteyen A.D. idaresindeki 42 A 0775 plakalı polis aracına, polis aracı da çarpmanın etkisiyle önünde duran H.B. yönetimindeki 42 A 0777 plakalı polis aracına çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü M.U., aracını bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. ekiplerince yakalanan M.U.'nun yapılan alkol kontrolünde 1.03 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü Bosna Hersek Polis Merkezine götürüldü. Sürücü M.U.'ya alkollü araç kullanmak ve çeşitli maddelerden toplam 10 bin 465 TL cezai işlem uygulandı. - KONYA

Konya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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