'Dur' ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı!

Konya 'da, polisin 'Dur' ihtarına uymayan, ehliyetsiz sürücü İsmail Y., yaklaşık 50 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan testte 0,66 promil alkollü olduğu belirlenen İsmail Y.'ye, 'alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak'tan 11 bin lira ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gece saatlerinde, kentteki şehirler arası otobüs terminali yakınında rutin yol kontrol uygulaması yaptı. Polis ekipleri, 68 FL 022 plakalı otomobilin sürücüsü İsmail Y.'yi durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ise hızını artırıp, kaçmaya başladı. Bu sırada otomobilin lastiği patladı; ancak İsmail Y., kaçmaya devam etti.

11 BİN LİRA PARA CEZASI

Yaklaşık 50 kilometre süren kovalamaca sonucu İsmail Y., Sancak Mahallesi Dönerli Sokak'ta durduruldu. Polise direnen sürücüye, biber gazıyla müdahale edildi. Sivil polis, gazdan gözleri yanan İsmail Y.'yi yakındaki caminin şadırvanına götürerek, yüzünü yıkadı. Ehliyetsiz olan İsmail Y.'nin, yapılan testte, 0,66 promil alkollü olduğu belirlendi. İsmail Y.'ye, 'alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak'tan 11 bin liralık idari para cezası uygulandı. İsmail Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.