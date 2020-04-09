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Dur ihtarına uymayan araç polisin takibi ile yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dur ihtarına uymayan araç polisin takibi ile yakalanırken, araç içerindeki üç kişi gözaltına alındı.

09.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:57
Dur ihtarına uymayan araç polisin takibi ile yakalandı
Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde dur ihtarına uymayan araç polisin takibi ile yakalanırken, araç içerindeki üç kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Kuşadası'nda uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan alışmalar sonucunda bir araç takibe alındı. Takibe alınan araç ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisin yapmış olduğu takip sonucunda gerçekleşen kovalamada araç Aydın yolu üzerinde durduruldu. Araç içerisinde bulunan şahısların yapılan sorgulamasında, H.E., Basit Yaralama suçundan aranan Ş.M. ve Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan aranan G.G. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Çevrede yapılan aramalarda yere atılmış vaziyette 25 gram toz esrar ve 16 gram kristal tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şahıslar gözaltına alınarak gerekli işlemler için Emniyete götürüldü. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuşadası, Aydın, Araç, 3. Sayfa
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