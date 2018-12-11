11 Aralık 2018, 13:02
»»

Dur" İhtarına Uymayan Araca Ateş Açıldı: 1 Ölü

Dur" İhtarına Uymayan Araca Ateş Açıldı: 1 Ölü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan araca ateş açılması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan araca ateş açılması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Ergani Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe merkezinde gerçekleştirilen uygulamada, bir otomobil durdurulmak istendi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, polis ekiplerince takibe alındı.

Araçta bulunan Abdullah Arat (25), polisin uyarı ateşi sonucu hayatını kaybetti.

Sürücüsü gözaltına alınan otomobilde, bir miktar uyuşturucu bulundu.

Arat'ın cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından, Ergani ilçesinin Şölen Mahallesi'nde toprağa verildi. Emniyet Müdürlüğü,Diyarbakır,Ergani
11 Aralık 2018 Salı 13:02