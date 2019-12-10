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Dur ihtarına uymayan aracı kovalayan polis otosu kaza yaptı: 1 polis yaralı

Çekmeköy'de polisin dur ihtarına uymayan otomobil kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı.

10.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:07Dur ihtarına uymayan aracı kovalayan polis otosu kaza yaptı: 1 polis yaralı
'de polisin dur ihtarına uymayan otomobil kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı. , şüpheli aracı kovaladığı sırada önüne çıkan otomobile çarptı, kontrolden çıkan otomobil de minibüse çaptı. Zincirleme kazada bir polis memuru yaralanırken kaçan araç kayıplara karıştı. Polis aracının kazadan kısa süre önce şüpheli aracı kovaladığı anlar kameraya yansıdı.

Çekmeköy'de seyir halinde olan bir otomobil, polisin dur ihtarına uymayarak yoluna devam edince polis de aracın peşine takıldı. Şüpheli şahıs ya da şahısları kovalayan polis aracı Parlar Caddesine geldiğinde önüne çıkan bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobilin de bir minibüse çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazayı fırsat bilen şüpheli şahıslar da olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. Kazada bir polis memuru hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis memuru, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı.

Öte yandan, polis aracının kazadan kısa süre önce şüpheli aracı kovaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde polis otosu yolda ilerliyor, daha sonra ambulans olay yerinden gidiyor. - İSTANBUL

Çekmeköy, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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