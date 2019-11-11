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"Dur' ihtarına uymayan araçta 17 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de düzenlenen operasyonda 17 düzensiz göçmen yakalandı.

11.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:29
'de düzenlenen operasyonda 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 'dan aldığı düzensiz göçmenlerin içerisinde olduğu panelvan aracı kent girişinde durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü bir süre kaçmasının ardından aracı durdurdu.
Ticari mal taşımak için dizayn edilen araçta yapılan aramada Pakistan, İran ve Bangladeş uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresine gönderildi.
Gözaltına alınan sürücü İ.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul, Edirne, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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