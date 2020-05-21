"Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü polis ekiplerince yakalandı

Karabük'te kullandığı araçta sokağa çıkma kısıtlaması olan 2 çocuk bulunan ve polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yakalandı.

21.05.2020 17:47 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:53
Karabük'te kullandığı araçta sokağa çıkma kısıtlaması olan 2 çocuk bulunan ve polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 78 AAK 432 plakalı otomobil, içinde yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında kural ihlali yaptığı gerekcesiyle polis kontrol noktasında durdurulmak istendi.
Sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı araç Menderes Caddesi'nde polis ekiplerince durduruldu.
Araçtan sürücü V.A. ile ikisi çocuk 4 kişi çıktı. Sürücünün ehliyetsiz olduğunu anlayan polis, ehliyetsiz araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocukları araçta bulundurmaktan ceza kesmek istedi.
Duruma tepki gösteren V.A, önce aracını yakmakla tehdit etti, daha sonra da araçta bulundurduğu bıçakla polise direndi.
Bir süre sonra polis ekiplerince ikna edilen V.A'ya gerekli cezai işlemler uygulandı.
V.A'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 4 bin 946 lira ve "dur" ihtarına uymamaktan 288 lira olmak üzere 5 bin 234 lira ceza kesilirken, araçtaki diğer 4 kişiye ise hıfzıssıhha kanununa muhalefetten kişi başı 3 bin 180 liradan toplam 12 bin 720 lira idari para cezası verildi.
Başkasına ait olduğu anlaşılan araç da polis otoparkına çekildi. ’Dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü polis ekiplerince yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Karabük, Polis, Araç, Güncel, Haber

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