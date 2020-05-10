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Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 10 bin lira ceza

Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 10 bin lira cezaBURSA'da jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü yakalanınca otomobilini yakmaya çalıştı.

10.05.2020 23:52 | Son Güncelleme: 10.05.2020 23:53
Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 10 bin lira ceza
BURSA'da jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü yakalanınca otomobilini yakmaya çalıştı. Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 10 bin TL para cezası uygulandı.
Olay, İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesinde meydana geldi. İnegöl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürdü. Yeniceköy Mahallesinde uygulama yapan ekipler şüphe üzerine otomobil sürücüsünü durdurmak istedi. Jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayan İsmail B. (30), yönetimindeki 16 FP 715 plakalı otomobille hızını arttırarak kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri ile sürücü arasında kısa süre kovlamaca yaşanırken otomobilin önü Orhaniye Mahallesi Baykut sokakta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kesildi. Aracından inen sürücü, kaputunu açtığı otomobilini yakmaya çalışınca, güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi.
Yapılan incelemede sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 10 bin lira para cezası uygulandı. Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 10 bin lira ceza

Kaynak: DHA

Etiketler: Yeniceköy, Jandarma, Güncel, Haber

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