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Dur ihtarına uymayan kişiler polise ateş açtı: 1 yaralı

Başakşehir'de polisin dur ihtarına uymayan kişilerin açtığı ateşte, yoldan geçen bir vatandaş yaralandı.

19.03.2020 20:32 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:33
Başakşehir 'de polisin dur ihtarına uymayan kişilerin açtığı ateşte, yoldan geçen bir vatandaş yaralandı.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde polis, uyuşturucu satıcısı olmalarından şüphelendiği hafif ticari araç içindeki üç kişiyi durdurmak istedi.
Dur ihtarına uymayan üç kişi, polise ateş açtı. Polisin de karşılık vermesi sonucu kısa süreli bir çatışma yaşandı. Bu sırada yoldan geçmekte olan bir kişi ayağından vuruldu.
Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Seken kurşunlardan bazıları, civardaki bir arabaya da isabet etti.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Dur ihtarına uymayan kişiler polise ateş açtı: 1 yaralı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Dur ihtarına uymayan kişiler polise ateş açtı: 1 yaralı
Etiketler : Başakşehir, Polis, Güncel

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