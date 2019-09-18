Haberler » Güncel » Haber

"Dur" ihtarına uymayan midibüste 19 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde "Dur" ihtarına uymayan midibüste 19 düzensiz göçmen yakalandı.

18.09.2019 23:52
İzmir'in Karabağlar ilçesinde "Dur" ihtarına uymayan midibüste 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Aşık Veysel Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 35 PNC 97 plakalı midibüsü durdurmak istedi.

Ekiplerin ihtarına uymayan midibüsün sürücüsü ve yanındaki kişi, bir süre süren kovalamaca sonucu yakalanacaklarını anlayınca aracı bırakıp olay yerinden uzaklaştı.
Midibüste, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Aracın sürücüsü ve beraberindeki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Karabağlar, Polis, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:41 Batman'da kaybolan esnafın cesedi Diyarbakır'da bulundu
00:40 18. Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali
00:40 Maltepe'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
00:39 Maltepe'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
00:39 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kırgız mevkidaşı ile görüştü
00:38 'Dur' ihtarına uymayan midibüste 19 kaçak yakalandı
00:30 Spor feghouli ve luyindama'dan club brugge değerlendirmesi