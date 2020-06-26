'Dur' ihtarına uymayan motosikletli: Polis bana el sallıyor sandım

'Dur' ihtarına uymayan motosikletli: Polis bana el sallıyor sandım ANTALYA'dan satın aldığı motosikletle İstanbul'a dönerken Burdur'un Bucak ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Mehmet Efe Öney (22), Burdur'da durduruldu.

26.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 26.06.2020 12:50
'Dur' ihtarına uymayan motosikletli: Polis bana el sallıyor sandım ANTALYA'dan satın aldığı motosikletle İstanbul'a dönerken Burdur'un Bucak ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Mehmet Efe Öney (22), Burdur'da durduruldu. Polisin 'dur' işaretini fark edemediğini, kendisine el salladığını düşünerek geçtiğini söyleyen Öney, "Hatalıyım, özür dilerim" dedi. İstanbul'da yaşayan Mehmet Efe Öney, Antalya'dan satın aldığı motosikletile seyir halindeyken Bucak Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadı. Öney, İnsuyu mevkiindeki Burdur Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin 'dur' ihtarına da uymayarak yoluna devam etti. Öney, Burdur girişi Antalya Kavşağı'nda ekipler tarafından durduruldu.
Bucak'ta trafik polisinin 'dur' işaretini motorun süratinden dolayı fark edemediğini, kendisine el salladığını düşünerek geçtiğini söyleyen Mehmet Efe Öney, "Yaptığımın hata olduğunu biliyorum. Özür dilerim. Yapılmaması gereken bir şeydi" dedi.
Öney'e, motosikletinin plakası katlanabilir şekilde olduğu için 'tescilli aracı plakasız kullanmaktan' 2 bin 81 lira ceza yazıldı. Motosiklet eksikliklerinin giderilmesi için otoparka çekildi. ’Dur’ ihtarına uymayan motosikletli: Polis bana el sallıyor sandım

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Efe, Antalya, Bucak, Güncel, Haber

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