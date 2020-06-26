'Dur' ihtarına uymayan motosikletli: Polis bana el sallıyor sandım
'Dur' ihtarına uymayan motosikletli: Polis bana el sallıyor sandım ANTALYA'dan satın aldığı motosikletle İstanbul'a dönerken Burdur'un Bucak ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Mehmet Efe Öney (22), Burdur'da durduruldu.
26.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 26.06.2020 12:50
Bucak'ta trafik polisinin 'dur' işaretini motorun süratinden dolayı fark edemediğini, kendisine el salladığını düşünerek geçtiğini söyleyen Mehmet Efe Öney, "Yaptığımın hata olduğunu biliyorum. Özür dilerim. Yapılmaması gereken bir şeydi" dedi.
Öney'e, motosikletinin plakası katlanabilir şekilde olduğu için 'tescilli aracı plakasız kullanmaktan' 2 bin 81 lira ceza yazıldı. Motosiklet eksikliklerinin giderilmesi için otoparka çekildi.
Kaynak: DHA
Etiketler: Mehmet Efe, Antalya, Bucak, Güncel, Haber