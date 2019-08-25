Haberler» Güncel» Haber

"Dur" ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki uygulamada "dur" ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis yaralandı.

25.08.2019 15:58
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki uygulamada "dur" ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis yaralandı.
İbranice Mahallesi Maşat Caddesi'nde, şüpheli araçlara ilişkin uygulama yapan polis ekipleri, T.B'nin kullandığı motosikleti durdurmak istedi. Polislerin "dur" ihtarına uymayıp hızlanan motosikletli, bir polis memuruna çarparak kaçtı.
Olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanan alkollü motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi.
Yaralı polis, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Balıkesir, Edremit, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:30   Husilerden Suudi Arabistan'a ait askeri mevzilere balistik füze saldırısı
16:30   Rektör Şevli Ahlat'ta kazı çalışmalarını inceledi
16:30   RTÜK Başkanı Şahin'den şiddet içerikli dizi ve filmlere ilişkin açıklama
16:28   (görüntülü) hadrianapolis antik kenti güvenlik kameralarıyla korunuyor
16:28   Kaymakam Türkman onuruna veda yemeği
16:27   (görüntülü) bodrum'da inşaatı durdurulan projenin imara aykırı bölümlerinin yıkımı sürdü
16:26   Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü