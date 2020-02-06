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"Dur" ihtarına uymayan otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde "dur" ihtarına uymayan otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu baba oğul yaralandı.

06.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:46
'nun ilçesinde "dur" ihtarına uymayan otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu baba oğul yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.B. yönetimindeki 52 EB 838 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken Ünye Devlet Sahil Yolu üzeri Atatürk Mahallesi'nde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı.
Ekiplerin takip ettiği otomobil, Ünye-Çaybaşı yolu üzerinde park halindeki bir otomobile çarptı.

Kazada sürücüyle yanındaki oğlu M.C.B. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sahil Yolu, Ordu, Ünye, Güncel

Kaynak: AA

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