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'Dur' ihtarına uymayan otomobil polis aracının kaza yapmasına neden oldu: 2 yaralı

Fatih'te polis, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan aracın kovalarken kazaya karıştı.

16.12.2019 03:26 | Son Güncelleme: 16.12.2019 03:31'Dur' ihtarına uymayan otomobil polis aracının kaza yapmasına neden oldu: 2 yaralı
Fatih'te polis, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan aracın kovalarken kazaya karıştı. Kazada iki vatandaş yaralarken, kazaya karışan polisler yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 02.00 sularında Fatih 10. Yıl Caddesi Yedikule Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Yedikule'de uygulama yapan polis, henüz sürücü kimliği belirlenemeyen 34 VU 4598 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak 'dur' ihtarına uymayan araç, 10. Yıl Caddesinden Zeytinburnu istikametine doğru kaçmaya başladı. ekipleri de aracın yakalanması için aracı kovalamaya başladı.

Kovalamaca sırasında başka bir araç, polis aracına çarptı

Bu sırada kaçan şüpheli aracı kovalayan polis aracına Yedikule Kavşağı'nda, Topkapı istikametine giden Osman E., idaresindeki 34 HT 1693 plakalı otomobil, çarptı. Çarpmanın etkisiyle Osman E'nin kullandığı araç takla atarken, polis aracı da refüje çıkıp demirlere çarparak durabildi.

Polis kazayı yara almadan atlattı

Kazada sürücü Osman E., ile Ali H, yaralanırken, araçta bulunan Furkan K., ve kazaya karışan polisler ise kazayı yara almadan atlattı. Kazanın verilmesiyle sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı Osman E, ile Ali H., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yol bir süre trafiğe kapalı kaldı

Takla atan araç ile polis aracın çekici yardımıyla kaldırılırken, belediyenin temizlik ekipleri yola savrulan araç parçalarını temizlemesiyle kapanan yol trafiğe açıldı. Polis ekipleri, kazaya neden olan şüpheli aracı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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