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Dur ihtarına uymayan otomobilde bulunan alkollü 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı

Dur ihtarına uymayan otomobilde bulunan alkollü 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı Fatih'te polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü 3 kişi Mecidiyeköy Gayrettepe girişinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği kovalamaca sonunda yakalandı.

05.04.2020 07:45 | Son Güncelleme: 05.04.2020 07:46
Dur ihtarına uymayan otomobilde bulunan alkollü 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı
İSTANBUL - Fatih 'te polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü 3 kişi Mecidiyeköy Gayrettepe girişinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği kovalamaca sonunda yakalandı. Kısa süre içinde yapılan kovalamaca sonucu 3 kişi gözaltına alındı.
Olay saat 06.00'da Fatih Balat'ta meydana geldi. İddiaya göre polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 06 FT 8840 plakalı otomobil E-5 Kadıköy istikametine doğru kaçmaya başladı. Polis ekipleri içerisinde alkollü olduğu öğrenilen 3 kişiyi yakalamak için kovalamacaya başladı. Bu kapsamda E-5 karayolu Kadıköy istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.
Fatih Balat'ta başlayan kovalamaca E-5 Karayolu Mecidiyeköy Gayrettepe girişinde sona erdi. Polis ekipleri kaçan otomobili ve 3 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yakalanan araçta ise polis ekipleri tarafından detaylı inceleme yapıldı.
Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. Dur ihtarına uymayan otomobilde bulunan alkollü 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Mecidiyeköy, Gayrettepe, Fatih, Polis, 3. Sayfa

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Dur ihtarına uymayan otomobilde bulunan alkollü 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı
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