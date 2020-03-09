Dur ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu bulundu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polisin kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
09.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:00
Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde polisin kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kemal Mahallesi'nde "şok uygulama" yapan asayiş ekipleri, B.K. (35) yönetimindeki 45 ZC 9112 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan şüphelinin kullandığı araç takibe alındı.
Yaşanan kovalamaca sonucu Kervan Yolu Caddesi'nde yakalanan araçtaki B.K, İ.K.(33) ve Ş.A (23) gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramada, 500 gram esrar ve 1 adet extacy hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 481 lira ele geçirildi.
Turgutlu ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
B.K. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kemal Mahallesi'nde "şok uygulama" yapan asayiş ekipleri, B.K. (35) yönetimindeki 45 ZC 9112 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan şüphelinin kullandığı araç takibe alındı.
Yaşanan kovalamaca sonucu Kervan Yolu Caddesi'nde yakalanan araçtaki B.K, İ.K.(33) ve Ş.A (23) gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramada, 500 gram esrar ve 1 adet extacy hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 481 lira ele geçirildi.
Turgutlu ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
B.K. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Dur ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu bulundu
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