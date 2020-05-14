"Dur" ihtarına uymayan otomobilden atılan poşetten uyuşturucu çıktı

Adana'da polis ekiplerinin "dur" ihtarı uymayarak kaçan otomobilin camından atılan uyuşturucu, ekiplerce yol üzerinde bulundu.

14.05.2020 21:12 | Son Güncelleme: 14.05.2020 21:14
Adana'da polis ekiplerinin "dur" ihtarı uymayarak kaçan otomobilin camından atılan uyuşturucu, ekiplerce yol üzerinde bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi üzerinde motorize güven timleri, şüphe üzerine F.A idaresindeki 19 SL 774 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarı üzerine kaçmaya başlayan şüpheliler, mahalle aralarında izlerini kaybettirmek istedi.
Çıkmaz sokağa giren otomobilde bulunan 4 şüpheliden 2'si otomobilin içinde diğer 2'si yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin kaçarken aracın camından dışarı attığı poşeti yol üzerinde bularak inceleyen ekipler, poşet içinde 5 uyuşturucu hap ele geçirdi. ’Dur’ ihtarına uymayan otomobilden atılan poşetten uyuşturucu çıktı

Kaynak: AA

Etiketler: Sarıçam, Polis, Adana, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Ukrayna’da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Haber
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın’ı sildi: Benim için bitti Haber
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti
Kabil’de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu Haber
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Trump’tan kritik Türkiye sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak? Haber
Trump'tan kritik Türkiye sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Kahramanmaraş’ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81’e yükseldi Haber
Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi
Bakan Koca’nın iftar uyarısı Uşak’ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz Haber
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi Haber
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi
Haberler››Güncel››'Dur' ihtarına uymayan otomobilden atılan poşetten uyuşturucu çıktı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:46: Dominik Cumhuriyeti'nden getirilen "Survivor 2020" yarışması ekibi yurda yerleştirildi - Haber 21:46: Karabük'te ev yangını - Haber 21:46: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı - Haber 21:46: Turgutlu'da 2 bin 245 aileye nakdi yardım - Haber 21:43: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ECZACILIK GÜNÜ MESAJI - Haber 21:15: Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi - Ekonomi 20:53: Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi - Haber 19:34: Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi - Haber 08:49: İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti - Haberler