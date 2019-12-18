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'Dur' ihtarına uymayan otomobilin çarptığı polis yaralandı

'Dur' ihtarına uymayan otomobilin çarptığı polis yaralandıKONYA'da, kontrol noktasında 'Dur' ihtarına uymayan Ömer K.'nın kullandığı otomobil, polis memuru Atilla Aras'a çarptı.

18.12.2019 01:39 | Son Güncelleme: 18.12.2019 01:40
'Dur' ihtarına uymayan otomobilin çarptığı polis yaralandı
KONYA'da, kontrol noktasında 'Dur' ihtarına uymayan Ömer K.'nın kullandığı otomobil, polis memuru Atilla Aras'a çarptı. Yaralanan Aras, hastaneye kaldırılırken, sürücü Ömer K. ise gözaltına alındı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, rutin uygulama yaptığı sırada Ömer K. yönetimindeki 10 ABP 72 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü Ömer K., 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmak isterken kendisini durdurmaya çalışan polis memuru Atilla Aras'a çarptı. Yaralanan Aras, mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Aras'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü Ömer K. ise gözaltına alındı.
'Dur' ihtarına uymayan otomobilin çarptığı polis yaralandı

Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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