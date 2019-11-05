Haberler » Güncel » Bursa'da 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, binanın çatısına çıkarak polisle çatıştı!

Bursa'da "Dur" ihtarına uymayan sürücü, binanın çatısına çıkarak polisle çatıştı!

Bursa'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, aracını terk edip bir binanın çatısına çıkarak polisle çatıştı. Bir süre sonra teslim olan sürücünün otomobilinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

05.11.2019 23:18 | Son Güncelleme: 06.11.2019 00:07

Bursa'da, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü Y.O., aracını terk edip, bir binanın çatısına çıkarak polisle çatıştı. Bir süre sonra teslim olan Y.O.'nun yakınları olay yerine gelerek güvenlik güçleri ile tartıştı. Otomobilinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirilen Y.O.'nun, çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre devriye görevinde bulunan polis ekipleri, Ankara Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan plakasız bir otomobilinden şüphelendi. Polisin 'Dur' ihtarı yaptığı otomobilin sürücüsü Y.O., durmayarak kaçtı. Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından polis ve jandarma ekipleri, Y.O.'nun otomobilini terk edilmiş halde tarlaların arasında buldu. Otomobilde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirilirken, Y.O.'nun bulunması için çalışma başlatıldı.

ÇATIYA ÇIKARAK POLİSLE ÇATIŞTIĞI ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Ekipler, Y.O.'nun Vakıf Mahallesi'nde 2 katlı bir binanın çatısında olduğunu tespit ederek binanın çevresini sardı. Burada da polis ve jandarmaya teslim olmayan Y.O., tabancayla ekiplere ateş açtı. Polis ekipleri de havaya ateş ederek Y.O.'ya 'teslim ol' çağrısında bulundu. Bu sırada tabancasında mermisi biten Y.O., çatıdaki kiremitleri ekiplere fırlattı. Y.O. ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışma anı ise Demirören Haber Ajansı kameralarına yansıdı.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Öte yandan, haberi alan Y.O.'nun ailesi olay yerine gelerek güvenlik güçleri ile tartıştı. Yaklaşık yarım saat boyunca çatıda teslim olmayan Y.O., polis ve jandarma ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Çatıda ekipler tarafından kelepçelenen Y.O., yoğun güvenlik önlemi altında emniyete götürüldü. Y.O.'nun çok sayıda suçtan kaydının olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'da

Yıldırım, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
11:28 Van Müzesi'nin en kıymetlisi 'Urartu aslanı'
11:28 Modern sulama sistemiyle çiftçilerin kazançları artıyor
11:26 Türkan Saylan'ın ismi caddede kaldı
11:26 Kocaeli türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
11:26 Öldürülen kocanın eşine ve kuzenine müebbet hapis cezası - arşiv
10:52 Son dakika: PKK'nın kadın yapılanmasına büyük darbe! 9 şüpheli gözaltında
10:46 Trafikte yol verme kavgası! Tartıştığı adama sopa fırlattı
10:24 Terör örgütü YPG'ye katılan Ceren Güneş, Suriye'de öldürüldü
10:24 Dün açıklanan enflasyon verisiyle memur ve memur emeklisine ek zam göründü
10:18 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
6.11.2019 11:28:56