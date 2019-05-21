21.05.2019 16:47
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Dur" İhtarına Uymayan Otomobilin Sürücüsü Yakalandı

Dur" İhtarına Uymayan Otomobilin Sürücüsü Yakalandı

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde, "Dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde, "Dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kent girişinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 07 MPE 85 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "Dur" ihtarına uymayan ve uygulama noktasından kaçmaya çalışan otomobil, uzun süren kovalamacanın ardından Eyyübiye ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan sürücünün Suriye uyruklu olduğu ve arandığı öğrenilirken, aracın ise trafikten men edildiği belirtildi. Polis, Karaköprü, Şanlıurfa, Güncel
Kaynak: AA