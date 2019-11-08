Haberler » Güncel » Dur ihtarına uymayan şüpheliler, polise ateş açtı 1 polis yaralı

Dur ihtarına uymayan şüpheliler, polise ateş açtı 1 polis yaralı

BURSA'da şüphe üzerine takibe alınan ve narkotik polisinin dur ihtarına uymayan 5 şüpheli polise ateş açtı.

08.11.2019 08:01 | Son Güncelleme: 08.11.2019 08:03
BURSA'da şüphe üzerine takibe alınan ve narkotik polisinin dur ihtarına uymayan 5 şüpheli polise ateş açtı. Polis ekiplerinin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 1 polis memuru bacağından yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, merkez Osmangazi İlçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde şüphe üzerine takibe alınan ve narkotik polislerinin dur ihtarına uymayan 5 kişi otomobil ile kaçmaya başladı. Bir süre sonra aracı bırakan şüpheliler yaya olarak kaçtı. Polisin teknik takibi sonucu Demirtaş mahallesinde bir benzinlikte sıkıştırılan şüpheliler polis ekiplerine ateş açtı. Olay yerinde bulunan Ersin Yarar isimli 1 polis ilk ateşte bacağından yaralanırken, şüpheli 5 kişiden 4'ü otomobil ile kaçtı. Şüphelilerden Ferhat U., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken sağlık ekipleri yaralı polis memurunu ilk müdahale sonrası Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Dur ihtarına uymayan şüpheliler, polise ateş açtı 1 polis yaralı

Narkotik, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
09:21   MİKTA Parlamento Başkanları Konferansı Kapanış Oturumu - TBMM Başkanı Şentop (2)
09:21   Parmak izinden cinsiyet ve yaş tespitini başarılar
09:16   "Sınırdaki İnsanlar" sergisi ziyaretçilere kapılarını açtı
09:17   AVCILAR'DA OKUL BAHÇESİNDEKİ ÖLÜM: ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ OKULA GELMEDİ
09:17   TBMM Başkanı Şentop: "İnsan değerini cüzdan kalınlığıyla tartmaktadırlar"
09:02   Melih Gökçek, İmamoğlu'na yönelik attığı 'Down sendromlu' tweetini sildi
08:57   Otizmli çocukları yuhalatan muhtardan skandal açıklama: Hafif otizmli öğrencilere karşı değiliz
08:56   Fatih'te 4 kardeşin siyanür içerek intihar ettiği bardaklar görüntülendi
08:36   Bursa'daki Milli Eğitim müdürlüklerinden Atatürk koşusuna engel
08:03   HDP'li İpekyolu belediye başkanı Azim Yacan terör soruşturmasında gözaltına alındı
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
12:42   Son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu
8.11.2019 09:22:28