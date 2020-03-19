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Dur ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı, yoldan geçen bir kişi vuruldu

Dur ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı, yoldan geçen bir kişi vuruldu Başakşehir'de dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüphelilerin polis aracına açtığı ateş sonucu, yoldan geçen bir kişi vurularak hastaneye kaldırıldı.

19.03.2020 21:14 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:15
Dur ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı, yoldan geçen bir kişi vuruldu
İSTANBUL - Başakşehir 'de dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüphelilerin polis aracına açtığı ateş sonucu, yoldan geçen bir kişi vurularak hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Başakşehir Süleyman Demirel Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, narkotik madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri 34 DG 8763 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Aracın içindeki üç kişi dur ihtarına durmayıp kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri de araçlara binerek şüphelilerin peşine düştü. Kovalamaca sırasında araçta bulunan kişiler polis aracına doğru ateş açtı. Polis otosuna kurşunlar isabet ederken, açılan ateş sonucu yolda geçen bir vatandaş bacağından vurularak kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıyı yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Şüpheli araç ise, kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri kaçan aracı yakalamak için çalışma başlattı. Dur ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı, yoldan geçen bir kişi vuruldu

Kaynak: İHA

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Dur ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı, yoldan geçen bir kişi vuruldu
Etiketler : Başakşehir, Polis, 3. Sayfa

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