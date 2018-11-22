Dur" İhtarına Uymayan Şüpheliler Uyuşturucu ve Silahla Yakalandı

Eskişehir
'de polisin "Dur" ihtarına uymayan 3 şüpheli, uyuşturucu ve silahla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinde devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Yunus Timleri, Hoşnudiye Mahallesi Üniversite Caddesi
'nde 3 kişinin bulunduğu çalıntı plakalı aracın seyir halinde olduğunu belirledi.
Polisin "Dur" ihtarına uymayıp kaçan şüphelilerin kullandığı araç, kısa süreli kovalamacanın ardından Eskibağlar Mahallesi Fabrikalar Caddesi'nde durduruldu.
Şüpheliler Ö.Ö. (33), A.A. (34) ve M.O. (33) gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramada 4,47 gram sentetik uyuşturucu, 14 sentetik uyuşturucu hap ile tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
22 Kasım 2018 Perşembe 11:56