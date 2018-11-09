Dur" İhtarına Uymayan Sürücü Kıskıvrak Yakalandı

Adana
'da polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü filmleri aratmayan kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. Otomobil içerisinde bulunan 2'si kadın 4 kişi ifadeleri alınmak üzerine polis merkezine götürüldü. Alınan bilgiye göre, yunus timleri şüphelendiği 42 ABR 008 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Araç
sürücü 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 4 kilometre boyunca kaçan ismi öğrenilemeyen sürücü, Seyhan
İlçesi Cevat Yurdakul
Caddesi üzerinde yunus timleri tarafından önü kesilerek kıskıvrak yakalandı. Yunus timleri, araç içerisinde bulunan 2'si kadın 4 kişiyi incelemek üzere Yarbaşı
Şehit Erdoğan Çıtak Polis
Merkezi'ne götürüldü. Yapılan incelemelerinin ardından, araç sürücünün 88 promil alkollü olduğu tespit edildi. Araç sürücüsünün ehliyetine el konulurken, para cezası kesildi.
(Süleyman Cenk İdaye/İHA)
Polis,Araç,Adana