’Dur’ ihtarına uymayan sürücü motosikletiyle otomobile çarparak yaralandı

Isparta'da polisin "Dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, kovalamaca sırasında kaza yaparak yaralandı.

Kentte uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri motosikleti durdurmak istedi.

Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamaca sırasında motosikletiyle Yeni Sanayi Sitesi 153. Cadde'de hareket halindeki otomobile çarptı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü S.G, 112 Acil Servis ekibince Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Geçen yıl ehliyetine 5 yıl süreyle el konulduğu belirtilen S.G. hakkında "trafikten çekme belgeli araç kullanmak", "kasksız ve ters yönde ilerlemek", "kırmızı ışık kurallarını ihlal etmek"ten para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücü hakkında "taksirle yaralama", "mala zarar verme" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek"ten adli işlem başlatıldı.

Bu arada, polisle motosiklet sürücüsünün kovalamaca anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.