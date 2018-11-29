Dur" İhtarına Uymayan Sürücü, Uyuşturucu Kullanmış

29 Kasım 2018 Perşembe 16:51



29 Kasım 2018 Perşembe 16:51

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve yakalanmasının ardından yapılan kan ve idrar testlerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen sürücü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi uygulama noktasında jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü, kovalamacanın ardından yakalandı.Yapılan aramada, otomobilin torpido gözünde 42 gram metamfetamin ele geçirildi.Sürücü T.T. ile otomobildeki B.Y.'nin sağlık kontrollerinde yapılan kan ve idrar testlerinde, uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.Uyuşturucu madde kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan para cezası kesilen T.T. ile B.Y. gözaltına alındı.