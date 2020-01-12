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Dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil takla atarak durabildi

Gece saatlerinde yapılan uygulamada polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobili ile Güngören'deki tramvay yolunda takla atarak durabildi.

12.01.2020 07:18 | Son Güncelleme: 12.01.2020 07:22Dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil takla atarak durabildi
Gece saatlerinde yapılan uygulamada polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobili ile 'deki tramvay yolunda takla atarak durabildi. Kazadan dolayı yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Otomobil içinden kaçmaya çalışan bir kişide polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kaza saat 05.00'da Güngören İlçesi Güneştepe Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Selim tramvay durağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde yapılan trafik uygulamasında polisin dur ihtarına uymayan 06 AYP 60 plakalı otomobili, ekipler kovalamaya başladı.

Ehliyeti olmayan otomobil sürücüsünü polis ekipleri, bir süre boyunca kovalamaya devam etti. Kovalamaca sonunda otomobil tramvay yolunda takla atarak durabildi. Kaza sebebiyle araç içinde bir kişi sıkıştı. Bu sırada otomobilde bulunan diğer kişide kaçmaya çalıştı.

Güvenlik amacıyla da kovalamacaya katılan birçok polis ekibi tramvay yolunu kapattı. Sağlık ekiplerine bilgi verilmesi üzerine kaza yerine gelen ekipler yaralı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaçmaya çalışan diğer kişide polis ekiplerinin ara sokaklarda yaptığı dar alan çalışması ile yakalandı.

Kazadan dolayı takla atan otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çağrılan çekici ile otomobil yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Güngören, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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