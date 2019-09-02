Haberler» 3. Sayfa» Haber

Dur ihtarına uymayıp polisi aracıyla sürükledi

Samsun'da polisin dur ihtarına uymayarak aracıyla kaçmak isteyen şahıs polis memurunu aracıyla sürükleyip yaralanmasına sebep oldu.

02.09.2019 17:32 Dur ihtarına uymayıp polisi aracıyla sürükledi
Samsun'da polisin dur ihtarına uymayarak aracıyla kaçmak isteyen şahıs polis memurunu aracıyla sürükleyip yaralanmasına sebep oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Fuar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekipleri, Fuar Caddesi üzerinde asayiş uygulaması yaparken E.K. polis dur ihtarına uymayarak aracı ile kaçmak istedi. Bu sırada ekipte görev alan polis memuru V.A., aracı durdurmak istedi. Sürü E.K., polis memuru V.A.'yı aracıyla sürükleyerek yaralanmasına sebep oldu. Hastaneye kaldırılan yaralı polis memuru tedavi altına alınırken, E.K. ise bir gazinonun içine saklanmaya çalıştı. Bu sırada gazinoda bulunan Ş.T. ve İ.Ö. de E.K.'yi yakalamak isteyen görevli polislere mukavemette bulundu. Polis, E.K., İ.Ö. ve Ş.T.'yi gözaltına aldı. E.K. hakkında yakalama kararı bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu ileri sürüldü.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorguları tamamlanan 3 kişi "kasten yaralama ve görevli memura mukavemet ve görevini yaptırmamak" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:45   Otomobili ile sürüye daldı 10 koyun telef oldu
00:29   Otomobil koyun sürüsüne daldı: 2 yaralı
23:50   Otomobil 170 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
23:28   Rize'de fırtına çatıyı uçurdu, 4 araç zarar gördü
23:27   - Park kavgasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
23:04   Şişli'deki silahlı kavga
23:03   Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı