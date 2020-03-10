'Dur' ihtarında bulunan polisin üstüne sürdüğü araç silah sayıldı
İstanbul'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp aracını polisin üzerine doğru sürerek yaralanmasına neden olan şüpheli hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
10.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:28
İstanbul 'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp aracını polisin üzerine doğru sürerek yaralanmasına neden olan şüpheli hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, şüphelinin polisin üzerine sürdüğü aracı silah olarak kullandığı belirtildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 30 Kasım 2019 tarihinde müşteki K.T.(34)'nin polis memuru olarak görev yaptığı, korsan taksicilik faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla kontroller yaptığı sırada şüpheli Yunus Tümenci(26)'nin aracını durduğu anlatıldı.
Şüphelinin korsan taksicilik yapabileceğine dair şüphe bulunduğundan araçtan indirildiğinin kaydedildiği iddianamede, polis memuru ile şüpheli arasında konuşma devam ederken şüpheli Tümenci'nin birden aracına bindiği, aracı görevini yapmasını engellemek ve kaçmak amacıyla polis memurunun üzerine doğru sürerek çarptığı ve müşteki K.T.'yi yaraladığı belirtildi.
"Aracını silah gibi kullandı"
Şüpheli Yunus Tümenci'nin ifadesinde, korsan taksici olmadığını, aracına ateş açıldığı için çok korktuğunu, suçu kabul etmediğini söyledi. İddianamede, şüpheli Yunus Tümenci'nin müşteki polis memuru K.T.'nin görevini yapmasını engellemek amacıyla aracını silah gibi kullanarak müştekiyi yaraladığı, olay yerinden kaçtığı ve bu şekilde üzerine atılı suçu işlediği kaydedildi.
4,5 yıla kadar hapis talebi
İddianamede, Yunus Tümenci'nin "silahla kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Hazırlanan iddianame gönderildiği Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheli, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 30 Kasım 2019 tarihinde müşteki K.T.(34)'nin polis memuru olarak görev yaptığı, korsan taksicilik faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla kontroller yaptığı sırada şüpheli Yunus Tümenci(26)'nin aracını durduğu anlatıldı.
Şüphelinin korsan taksicilik yapabileceğine dair şüphe bulunduğundan araçtan indirildiğinin kaydedildiği iddianamede, polis memuru ile şüpheli arasında konuşma devam ederken şüpheli Tümenci'nin birden aracına bindiği, aracı görevini yapmasını engellemek ve kaçmak amacıyla polis memurunun üzerine doğru sürerek çarptığı ve müşteki K.T.'yi yaraladığı belirtildi.
"Aracını silah gibi kullandı"
Şüpheli Yunus Tümenci'nin ifadesinde, korsan taksici olmadığını, aracına ateş açıldığı için çok korktuğunu, suçu kabul etmediğini söyledi. İddianamede, şüpheli Yunus Tümenci'nin müşteki polis memuru K.T.'nin görevini yapmasını engellemek amacıyla aracını silah gibi kullanarak müştekiyi yaraladığı, olay yerinden kaçtığı ve bu şekilde üzerine atılı suçu işlediği kaydedildi.
4,5 yıla kadar hapis talebi
İddianamede, Yunus Tümenci'nin "silahla kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Hazırlanan iddianame gönderildiği Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheli, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :'Dur' ihtarında bulunan polisin üstüne sürdüğü araç silah sayıldı
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