01.07.2019 21:40
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'Dur' ihtarından kaçan sürücünün aracından uyuşturucu çıktı

'Dur' ihtarından kaçan sürücünün aracından uyuşturucu çıktıMUĞLA - Muğla'nın Menteşe İlçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve daha sonra yakalanan alkollü sürücünün aracında bir de uyuşturucu madde ele geçirildi.

'Dur' ihtarından kaçan sürücünün aracından uyuşturucu çıktı
MUĞLA - Muğla 'nın Menteşe İlçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve daha sonra yakalanan alkollü sürücünün aracında bir de uyuşturucu madde ele geçirildi.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde il merkezinde durumundan şüphelenilerek durdurulmaya çalışılan 48 YC 988 plakalı aracın sürücüsü dur ihtarına karşın kaçmaya çalıştı.
Yaşanan kovalamaca sonrası Muğla Polisi kaçan sürücüyü eski kamyon garajı bölgesinde yakaladı. Gözaltına alınan sürücü Y.G.'nin aracında yapılan aramada, boş içki şişesi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.'Dur' ihtarından kaçan sürücünün aracından uyuşturucu çıktı
Kaynak: İHA
Menteşe , Polis , Muğla , Yerel

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