Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dur ikazına uymayan araç kovalamaca sonucu yakalandı

Adıyaman'da, polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayarak kaçan kişi kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

08.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:58
Dur ikazına uymayan araç kovalamaca sonucu yakalandı
Adıyaman 'da, polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayarak kaçan kişi kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Caddesi üzerinde D.Y., isimli kişinin kullandığı 61 ABF 985 plakalı hafif ticari aracın durumundan şüphelenen polis ekipleri aracı durdurmak istedi. Polisin dur ikazlarına uymayarak kaçan araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Dakikalarca yaşanan kovalamaca sonunda araç, Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi yakınlarında yakalandı. Araç sürücüsünün ehliyetsiz olmasından dolayı kaçtığı öğrenildi. Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili inceleme sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Sakarya, Polis, Araç, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Dur ikazına uymayan araç kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Diyanet İşleri Başkanı’na soruldu! Salgında ölenler şehit mi? Haberler
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu! Salgında ölenler şehit mi?
Hırsızlık koronavirüs dinlemiyor! Görevli doktorun motosikleti çalındı Haberler
Hırsızlık koronavirüs dinlemiyor! Görevli doktorun motosikleti çalındı
Vaka ve ölüm oranları artacak mı? Cevabı Dolunay’da gizli! Haberler
Vaka ve ölüm oranları artacak mı? Cevabı Dolunay'da gizli!
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
Binlerce insan sokağa bu maskeyle çıkıyor! Ama bilmedikleri bir şey var Haberler
Binlerce insan sokağa bu maskeyle çıkıyor! Ama bilmedikleri bir şey var
İmamoğlu, La Casa de Papel’in oyuncusu Helsinki’nin cevabını beğendi Haberler
İmamoğlu, La Casa de Papel'in oyuncusu Helsinki'nin cevabını beğendi
Videosu olay oldu! Başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt Haberler
Videosu olay oldu! Başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
’Evde hırsız var’ diye bağırıp balkondan aşağıya atladı Haberler
"Evde hırsız var" diye bağırıp balkondan aşağıya atladı

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

11:26: Savunma sanayisi üretiminden siper maske üretimine - Haberler 11:26: Milli Savunma Bakanı Akar: "Kapasitemizi önümüzdeki hafta, haftada 10 milyon cerrahi maskeye... - Haberler 11:24: "Geçmişten Geleceğe Kayseri Mutfağı" online erişime açıldı - Haberler 11:23: Kestel'de nikahlar açık havada kıyılıyor - Haberler 11:22: Kartepe'de korona virüsle mücadele çalışmaları sürüyor - Haberler 10:57: Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın - Haberler 10:43: Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı - Haberler 10:35: ''Evde hırsız var'' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı - Haberler 09:43: 3 arkadaşını öldürüp "Namus meselesi" dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı 09:43: 3 arkadaşını öldürüp "Namus meselesi" dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil 09:32: Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız - Haberler