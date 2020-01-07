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'Dur' ikazına uymayan plakasız motosiklet 5 kilometre sonunda yakalandı

Adana'da polisin 'dur' ihtarına plakası motosiklet yaklaşık 3 kilometrelik kovalama sonrasında yakalandı.

07.01.2020 03:11 | Son Güncelleme: 07.01.2020 03:16 'Dur' ikazına uymayan plakasız motosiklet 5 kilometre sonunda yakalandı
'da polisin 'dur' ihtarına plakası motosiklet yaklaşık 3 kilometrelik kovalama sonrasında yakalandı. üzerinde yolcu konumunda bulunan şüpheli, gazetecilerin neden kaçtınız sorusuna," Her zaman kaçacağım" cevabını verdi.

Alınan bilgiye göre, devriye atan polis ekipleri plakası olmayan motosiklete Seyhan İlçesi Sefa Özler Caddesi'nde 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı. Motosiklet sürücüsü Atatürk Caddesine doğru kaçarken ardından şehit Mustafa Sarı alt geçidinden İbo Osman Caddesi üzerine geçti. Yaklaşık 5 kilometrelik kovalama sonunda Sümer Mahallesi İbo Osman Caddesi üzerinde motosikletin önü kesilerek durduruldu.

Motosiklet sürücüsü olay yerinden koşarak kaçarken yolcu konumunda bulunan Kadir Can G. kıskıvrak yakalandı.

Kadir Can G. gazetecilerin neden kaçtınız sorusuna," Küfür mü istiyorsun, kimsenin ismini vermiyorum. Alkollüyüm ehliyetim yok kaçtım. Her zaman kaçacağım" diye cevaplar verdi. Gözaltına alınan Kadir Can G. karakola götürüldü. kaçan sürücüyü yakalama çalışması başlattı. - ADANA

Motosiklet, Kadir Can, Polis, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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