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Dur Yolcu şiiri sözleri! Dur Yolcu şiiri kimin? Bir Yolcuya şiiri oku!

"Dur Yolcu" sözleri ile hafızalara kazınan "Bir Yolcuya" şiiri her yıl olduğu gibi bu yılda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde tekrar hatırlandı. İşte Dur Yolcu şiiri sözleri ve Bir Yolcuya şiiri!

18.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:01
Dur Yolcu şiiri sözleri! Dur Yolcu şiiri kimin? Bir Yolcuya şiiri oku!

18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Programı, bu yıl da aziz şehitlerimizin ulu mücadelesinin nesillere aktarılmasına vesile olacak. Çanakkale zaferinin duygusunu en iyi yansıtan şiirlerden olan Bir Yolcuya şiiri, bilinen adıyla Dur Yolcu şiiri coşkuyla okundu. Peki, Dur Yolcu şiiri kimin? İşte Dur Yolcu şiiri sözleri…

BİR YOLCUYA

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın

Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda

Gördüğün bu tümsek Anadolu'nda,

İstiklal uğrunda, namus yolunda

Can veren Mehmed'in yattığı yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,

Son vatan parçası geçerken ele,

Mehmed'in düşmanı boğdugu sele

Mübarek kanını kattığı yerdir.

Düşün ki, haşrolan kan, kemik, etin

Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin

Bir harbin sonunda bütün milletin

Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

Necmettin Halil Onan

Dur yolcu şiiri kimin?

Dur Yolcu şiiri, asıl adıyla Bir Yolcuya şiirinin yazarı Necmettin Halil Onan'dır.

Etiketler : Çanakkale, Gündem, Güncel

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