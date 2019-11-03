Durağa dalıp, 3 kişiyi bıçaklayan otobüs şoförü ile ilgili İBB'den açıklama: Adli ve idari işlemler başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Beşiktaş'ta önce otobüs durağına dalan, sonra kendisine tepki gösteren 3 kişiyi bıçaklayan Özel Halk Otobüsü şöförüyle ilgili adli ve idari işlemler başlatıldığını duyurdu.

İBB Sözcüsü Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kağıthane-Kabataş seferi yapan Özel Halk Otobüsü şoförü, güzergahı dışındaki bir durağa aracı sürerek durak ve otobüsteki 14 vatandaşımızı yaralamıştır. Tedavisi devam etmekte olan 12 vatandaşımıza acil şifalar dileriz. Konuyla ilgili en doğru bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

"ADLİ VE İDARİ İŞLEMLER BAŞLATILMIŞTIR"

Ongun, şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş'ta otobüsü güzergahı dışındaki bir durağa sürerek vatandaşlarımızı yaralayan gözaltındaki Özel Halk Otobüsü şöförüyle ilgili adli ve idari işlemler başlatılmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın sağlık durumlarını yakinen takip etmekteyiz.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Meydanı'nda bir otobüs durağa daldı, ilk belirlemelere göre, durakta bekleyen 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Hızlı geldiği otobüsle durağa dalan sürücünün kazanın ardından elinde bıçakla aşağı inerek, duraktaki bir kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra Beşiktaş İskelesi'nden denize atladığı, polisler tarafından denizden çıkarılarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Beşiktaş Meydanı'nda geldi. İddiaya göre, Necdet K.'nın kullandığı halk otobüsü hızla gelerek yolcuların da bulunduğu durağa daldı.

Duraktaki 14 yolcu yaralandı. Duran otobüsten elinde bıçakla inen Necdet K., bir kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarak Beşiktaş İskelesi'nde denize atladı.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastanelere kaldırdı. Polis, Beşiktaş İskelesi'nde denizden çıkardığı otobüs şoförü Necdet K.'yı gözaltına aldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

1'i şoförün bıçakladığı kişi olmak üzere 2'si ağır 14 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.